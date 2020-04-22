Grooming：男士也要對抗「口罩肌」

Caudalie葡萄籽毛孔淨化潔面啫喱：專為混合至油性肌膚而設，高達98%天然活性成分，據稱能溫和及徹底潔淨面上污垢、深層淨化及緊致粗大毛孔；pH5.5弱酸性成分與肌膚天然酸鹼值相近，據稱有助保護肌膚的天然屏障，紓緩皮膚失調不適的情况。$180/150ml（品牌提供）

【明報專訊】在這段「日日佩戴口罩」的抗疫期，即使是平日甚少打理儀容的男士，也需要學懂護膚的「一招兩式」，來對抗「口罩肌」帶來的後遺症。資深化妝師Deep Choi表示：「長時間佩戴口罩，除了會令面部皮膚又焗又濕，亦因為經常的呼氣、吸氣，導致肌膚變熱，而當皮膚愈熱，便會愈容易出油。」他認為在佩戴口罩期間，可以多注意為肌膚降溫，定時噴以保濕噴霧，紓緩肌膚。在選擇洗面產品方面，Deep建議，使用低敏潔度配方的潔面啫喱，會令肌膚更為清爽；不過，他並不建議使用強效控油的潔面產品，「因為會導致肌膚致敏，以及乾涸。」

用低敏潔面啫喱 肌膚更清爽

另外，Deep亦會在慣常的護膚程序之中，多加使用清爽型的爽膚水，他建議，「可以分別往面上拍2次爽膚水，先輕拍上一層，待吸收後，再重複，加強保濕功效，同時亦避免使用質地較『笠』的護膚品」。雖然絕大部分男士通常較少敷mask，他亦建議在這段非常時期，應該勤以使用具深層清潔功效的泥漿面膜，「現在，我每隔一天便會敷一次面膜，幫助清潔及控油，發現膚質比往日不用戴口罩時的狀態更好，亦減少了長暗瘡及粉刺的問題」。

■ Profile

Deep Choi：資深化妝師，活躍於本地各大雜誌媒體，作品常見於時裝美容雜誌，經常與國際時裝和珠寶品牌單位合作。

文：Vivian Lau

查詢：Borghese 2831 3938 Caudalie 3974 6121 su:m37˚ 3572 0242 屈臣氏 www.watsons.com.hk