衣櫃常駐藍白色系 海軍風格展個性

【明報專訊】明報life&style全新欄目Style hacks首次登場，與讀者分享穿搭常識與貼士，令尋常貼地的衣飾也能成為穿搭樂趣的主角。

天氣回暖又是轉季買衫之時，但鑑於疫情，很多人都有"to buy, or not to buy"的糾結。那倒不如利用在家閒餘空檔，整理一下衣櫥，並將現有的個人服飾mix & match，既可消磨時間，又能培養穿衣品味。今次Style hacks介紹3個海軍風格的穿搭方案，教你如何活用衣櫃常駐的藍白色系服飾，拼湊出風格不一的時尚造型，讓你在天天戴口罩的「蒙面」生活下，仍能靠衣裝展現自己的風格和個性。

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文：Angel Hong

統籌：John Wan

編輯：廖偉龍

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