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拍賣名酒：網上專場佳釀醉人
文章日期：2020年04月29日
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羽生伊知郎撲克牌系列梅花A桶號9523——數量：1瓶。估價：11萬至16萬港元。特色：此系列以撲克牌為設計元素，近年常破紀錄成交。這瓶「梅花A」是2000年出品。（蘇富比提供）
輕井澤黑命之水50年——數量：1瓶。估價：28萬至40萬港元。特色：日本威士忌近年被追捧，這瓶1968出品的佳釀備受注目。（蘇富比提供）
The Macallan Red Ribbon——數量：1瓶。估價：5.5萬至8.5萬港元。特色：1950年出品，屬酒廠高品質貨色，價錢吸引一向受市場歡迎。（蘇富比提供）
飛天牌珍品貴州茅台酒——數量：半公升裝2瓶。估價：5.5萬至8萬港元。特色：這瓶1992年出品的款式用金屬瓶蓋，有利長時間收藏。（蘇富比提供）
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【明報專訊】所謂好酒沉甕底，網拍有不少酒珍寶。4月21日至5月5日舉行的「點滴成金：威士忌、茅台及其他烈酒」網上專場匯聚了各式名酒。
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