拍賣名酒：網上專場佳釀醉人

飛天牌珍品貴州茅台酒——數量：半公升裝2瓶。估價：5.5萬至8萬港元。特色：這瓶1992年出品的款式用金屬瓶蓋，有利長時間收藏。（蘇富比提供）

輕井澤黑命之水50年——數量：1瓶。估價：28萬至40萬港元。特色：日本威士忌近年被追捧，這瓶1968出品的佳釀備受注目。（蘇富比提供）

羽生伊知郎撲克牌系列梅花A桶號9523——數量：1瓶。估價：11萬至16萬港元。特色：此系列以撲克牌為設計元素，近年常破紀錄成交。這瓶「梅花A」是2000年出品。（蘇富比提供）

【明報專訊】所謂好酒沉甕底，網拍有不少酒珍寶。4月21日至5月5日舉行的「點滴成金：威士忌、茅台及其他烈酒」網上專場匯聚了各式名酒。