獨家專訪瑞士高級製表基金會主席 線上表展「避炎」 連結各地表迷

【明報專訊】疫情影響各行各業，對腕表界的影響可能更大。事緣2020年原本是兩大瑞士表展重新執位的一年，在10多年分道揚鑣後，今年再次接連舉行；一場疫症卻令兩個表展分別取消和延期，「復合」無望，更激起品牌從Baselworld表展「出走」的逃亡潮。Watches & Wonders原定上周末在日內瓦舉行，展覽取消後主辦單位瑞士高級製表基金會毅然推出新網上展覽平台，讓參展品牌在網上發布新表。基金會主席Fabienne Lupo接受《明報》獨家訪問，分享疫情下對腕表界前景的看法。

瑞士高級製表基金會（FHH）一直以推廣高級製表為目標，宣傳業界最新發展、製表歷史、專業培訓、提供認證和公眾活動等，而舉辦表展正是其中一項重點活動。今年原本是第30屆日內瓦國際高級鐘表展（SIHH），大會將其改名為日內瓦鐘表與奇蹟高級鐘表展（Watches & Wonders Geneva，下稱W&W），但疫情令展覽取消，FHH便乘勢推出新的Watches & Wonders網站平台。

品牌拍10分鐘片介紹新表

FHH主席兼董事總經理Fabienne Lupo說：「W&W實體展覽的取消，加速了我們開展網絡平台。網上平台一直是我們全球發展策略的一部分，因應疫情，我們決定將網上平台提早面世，希望能幫助參展商。在不能舉辦展覽的情况下，我們希望『Let's Connect』，借網上平台將世界各地喜歡鐘表的人連結。」

新的W&W網上平台跟FHH和以往SIHH的網站有什麼分別？Lupo解釋，新的網站是為製表師、品牌、媒體、表行、鐘表愛好者及大眾而設。「這個網站並非只為取代原本的實體展覽的短期網站，而是全年會不斷加入新內容。新網站內每個品牌也會有自己的頁面，大家可以了解品牌的故事，包括2020年推出的最新腕表。網站內也會連繫到各品牌最新的社交媒體內容，也會直接連結到品牌網站。W&W平台剛啟用時，每個參展品牌均會製作約10分鐘的影片內容，介紹品牌的新表和故事；以後則會加入更多專家分享、鐘表教學、產品分析、趨勢預測、創新科技、設計工藝、商業研討等內容。」近年FHH也在世界各地舉辦高級鐘表教育活動，例如現時跟香港生產力促進局合作，開辦組裝機械腕表體驗工作坊。

明年與5大品牌合辦新展

除了開設網上平台，不少人也關心早前Patek Philippe、Rolex、Tudor、Chanel和Chopard共同宣布離開Baselworld表展，並宣布明年會跟FHH合辦新展覽的消息；而繼5個品牌後宣布退出Baselworld表展的LVMH集團品牌（Bulgari、Hublot、TAG Heuer、Zenith），也是跟FHH連繫的「合作伙伴」（Partner Brands）與「其他品牌」（Other Perimeter brands）。Lupo對於W&W的發展方向有什麼看法，有機會將其他品牌都拉攏到W&W之中嗎？「我不會評論他們離開Baselworld一事；而說起FHH跟他們來年的新合作方式，現時仍然未是適當時候公布更多詳情；長遠來說FHH會否將其他品牌或鐘表集團都統合到同一展覽下，同樣也是言之尚早。但就這次5個品牌和FHH的新合作，我認為對於日內瓦市、FHH基金會，還是整個鐘表業界來說，都是一件好事。」

此時此刻，疫情對全球經濟和腕表界的影響有多深遠仍未可知，FHH是否能夠團結業界，面對未知的挑戰？但時鐘不會停止擺動，W&W參展品牌亦剛在網上平台發表新表，以下精選其中9枚佳作，跟大家一起見證2020這個新時代。

■精選9枚佳作（圖三）

A Vacheron Constantin 鏤空雕刻

Vacheron Constantin機芯一向性能可靠，今年為1120 QP機芯帶來全新面貌，換成鏤空雕刻設計，展示複雜美感。這也是Overseas系列首次採用鏤雕擺陀，機芯厚度僅4.05毫米。腕表在2100年3月1日之前毋須調校。（Overseas鏤雕超薄萬年曆腕表 未定價）

B Ulysse Nardin 黑夜岩漿

Freak X腕表以冰與火為主題，代表火的岩漿表殼將黑色超輕碳纖維與紅色大理石紋環氧樹脂結合。表圈分別有噴砂和拋光兩種質感，令人想到火山地貌。表盤紅色部分塗覆Superluminova夜光塗料，像黑夜中的岩漿。（Freak X岩漿腕表27,000歐元，約226,500港元）

C Panerai 保養70年

腕表界使用夜光物料的歷史可追溯至1950年，當時業界以能夠自然發光的氚物質製作夜光物料。今年是夜光物料誕生70周年，Panerai推出PAM1119 Luminor Marina Fibratech 44毫米腕表致敬，承諾提供長達70年的保養服務。新表用上革新Super-Luminova X1，夜光效果更持久。表殼的Fibratech礦物纖維來自玄武岩和礦物添加合成物，每枚紋理也獨一無二，限量270枚。（Luminor Marina Fibratech腕表$147,500）

D Jaeger-LeCoultre 跳躍日期

在1940至1950年代，Jaeger-LeCoultre 以「日月星」機芯聞名（指日期、月相/月份、星期），新表重新演繹此功能設計。腕表直徑40毫米，保留原本佈局，外緣設日期刻度，透過紅色末端指針指示日期。升級版866型機芯增添跳躍式指針功能，每個月由15日過渡至16日時，日期指針會在表盤下方作90度跳躍，不會遮擋月相顯示。（Master Control大師系列日曆腕表$84,000）

E A. Lange & Söhne 大星期顯示

Odysseus是品牌去年發表的新系列，除了經典大日曆顯示，表盤9時位置加入相同大小的星期顯示。去年率先亮相的是鋼殼表款，今年推出18K白金表殼。腕表直徑40.5毫米，時分針、小時刻度均具備夜光功能，配搭自製L155.1 Datomatic機芯。（Odysseus腕表 未定價）

F Piaget 2毫米腕表

2018年Piaget製作全球最纖薄機械腕表Altiplano Ultimate Concept，僅厚2毫米（約等於2張信用卡疊起的厚度）。機芯與表殼一體成形，用上獨特的內嵌式上鏈表冠和極纖薄的水晶玻璃表鏡，發條盒及能量調節器亦採用全新設計。經過兩年測試，品牌宣布正式將腕表推出市場，共3款選擇。（Altiplano Ultimate Concept腕表$3,130,000）

G Baume & Mercier 價位親民

Baumatic自製機芯系列自面世以來一直備受歡迎。今年機芯來到第3代，配備星期日期及月相顯示，自動機芯提供5天動力儲存。腕表共有玫瑰金和精鋼兩個版本，均配上灰色表盤，其中鋼版定價3萬多元，以同類型功能腕表來說，定價相當親民。（Clifton Baumatic星期日期及月相自動腕表$34,300）

H Hermès 漸變鏤空

記者去年中已見過此表，因為表展改期加上各種原因，終於在今次Ｗ&W網上表展才正式亮相，如此設計，表迷自然不介意一等再等。Arceau Squelette鏤空表配置煙熏的藍寶石水晶表盤，外圍由圈形分鐘刻度與銀色數字的深黑色外環，慢慢漸變至中間的透明部分，展現鏤空機芯，設計有趣。（Arceau Squelette鏤空表$70,700）

I Cartier 向歷史致敬

Santos可能是Cartier最多人認識的表款，今年首次推出Santos-Dumont特大型尺寸（46.6×33.9毫米）。腕表在1904年面世，是品牌第3代傳人Louis Cartier為飛行探險家Alberto Santos-Dumont製作。表背刻上S=D （Santos-Dumont的簽名），呼應品牌歷史。腕表分別有18K玫瑰金、精鋼及兩種物料配搭的款式，搭載430 MC型手動上鏈機芯。（Santos-Dumont XL腕表$61,000）

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文：Tung Cheung

編輯：梁小玲

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