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2019秋拍珍品
文章日期：2020年05月06日
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清18／19世紀黃花梨南官帽椅一對——體積：93厘米高。估價：150萬至200萬港元。成交價：200萬港元。特色：官帽椅是典型的明式家具，多數有扶手設計，高身結構令座上者威風八面，多數是家居主人專座。客椅多數沒扶手，以示主客之別。（佳士得提供）
清17／18世紀黃花梨腳踏——體積：20.9厘米高。估價：30萬至40萬港元。成交價：37.5萬港元。特色：官帽椅一般以高身設計、雙腳會懸空，使用時配襯腳踏可令腳部較舒服。（佳士得提供）
清18世紀黃花梨方禪櫈一對——體積：49.5厘米高。估價：150萬至250萬港元。成交價：237.5 萬港元。特色：櫈底的橫木稱托泥，可增強整體結構的穩固性，但托泥長期接觸濕潤的泥地不利保存，此款式稀少珍貴。（佳士得提供）
清17／18世紀紫檀小平頭案——體積：81.9厘米高。估價：20萬至30萬港元。成交價：37.5萬港元。特色：案和桌的分別是案的面板兩端邊陲並非跟腳對齊，而是稍為突出。此款式常見用黃花梨製造，紫檀款式異常珍罕。（佳士得提供）
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【明報專訊】古人做椅子多以雙數為基數，每次起碼造兩張同款，有成雙成對的意思。這幾款2019年底秋拍的珍品有不少有趣設計元素。（見圖）
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