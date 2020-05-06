清18／19世紀黃花梨南官帽椅一對——體積：93厘米高。估價：150萬至200萬港元。成交價：200萬港元。特色：官帽椅是典型的明式家具，多數有扶手設計，高身結構令座上者威風八面，多數是家居主人專座。客椅多數沒扶手，以示主客之別。（佳士得提供）