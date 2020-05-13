泰拳 + 冥想 正念擊走負能量

【明報專訊】本港疫情漸見緩和，然而揮之不去的，是病毒為人類帶來的心靈創傷。不少人活在憂慮、恐懼、不安之中，要渡過難關，面對不再一樣的世界，身心靈健康，缺一不可。常說運動能帶來正能量，幫助走出憂鬱低潮，專業泰拳教練蔡振榮提倡將冥想糅合到泰拳訓練之中，讓身體及精神得到提升，「坦誠面對恐懼才能得到真正的自由，掌握自己的人生」。

在殘酷的現實世界中生活並不容易，普羅大眾為餬口而營營役役。無奈一場世紀疫症，全球經濟遭受重創，不論是老闆還是打工仔，人人自危，背負重大的心理壓力。此時此刻，大家更需要正能量。專業泰拳教練蔡振榮（阿榮），主張在泰拳訓練中加入冥想，提升身心靈的狀態。去年，他毅然辭去收入穩定的政府工作，一心發展拳擊事業，開設專門教授泰拳的身心靈健康工作室。奈何遇上世紀疫症，但即使面對難關，他仍鼓勵大家：「心靈的力量很大，比最強壯的身體還要大，擁有強大的心，可以幫助自己和別人。」他分享如何驅走疫境負能量。

傳揚泰拳文化 糾正錯誤概念

自小喜愛運動的阿榮，從少時開始學習嶺南功夫，到16、17歲學習泰拳，回想這段青葱歲月，他說：「初時的想法很簡單，覺得泰拳好玩，從中得到快樂，也可以保護身邊的人。」但隨着少年逐漸成長，上大學、踏進社會工作，再加上疏懶等原因，把拳套置於一旁；然而，一場社會運動讓他重拾拳套。「記得在2014年『佔旺』期間，在街上看到有人被打，便再次燃起泰拳的熱情。那時候，我決定再次跟隨師父認真學習。學拳的地方，仍保留師徒制，同學之間互相提點，師父亦安排我帶領新同學練習，從中建立信心。那時，我亦開始思考是不是應發展其他事業，自己又是不是真的滿足於當公僕到老？」當然，6年時間過去，他的想法也有改變，現在的他相信陳雲說過的一句話：「勇武是放在心內，不是放在手上。放在手上的勇武，是匹夫匹婦之勇，不是萬人敵。放在心內的，才是萬人敵。」他強調，想傳揚泰拳文化，是希望大家能強身健體，同時理解拳理，「傳統泰拳是一門精湛的搏擊技術，也是一門藝術，當中結合了對師門、鄉社和神靈的感激和敬拜」。

打拳強身健體 冥想紓緩焦慮

眼見市面上的泰拳班走向兩極，阿榮希望糾正大眾對泰拳的錯誤概念。他指出：「自泰拳流行後，變得五花八門，『開心減肥派』易於吸引人，但少教授技術；『擂台派』則精英主義，令初學者覺得門檻太高。」他認為要把兩者連結起來，「好玩或減肥是很好的學習動機，但泰拳始終是一門搏擊的技術，而不是日復日重複徒具形式的動作」。阿榮更想到把冥想糅合到泰拳訓練之中，希望學員的身體和精神得到提升，「我學習泰拳，太太則學習瑜伽，近年我們兩人一起修習正念和冥想，覺得將泰拳、瑜伽、冥想、身體和心靈連結起來，能夠相輔相成，於是想將這樣的理念與人分享」。他解釋：「泰拳讓我強壯，但真正的力量來自內心，這是冥想讓我明白的道理。」阿榮更以自己的經歷作例子，「在我決定辭掉工作的前後，心情也會忐忑，也有懷疑自己的時候，冥想幫助我察覺自己的真正感受，帶來平靜的心」。工作室開業不久，便因疫情而遇上限聚令，被迫關門長達超過1個月，問他怎樣渡過這次難關，阿榮豁然地說：「我們推出教學短片和網上小班教學，雖然難抵開支，但至少可以讓學生保持運動，心情也會好一些。關門期間，也當是讓自己放假，靜下來想想往後的策略，世界已經改變了，不會因為疫情減弱而回到原點。」

身心靈健康 提升抗疫力

阿榮提倡的「泰拳+冥想」理念，是否僅屬空談？他指出：「據美國哈佛醫學院研究，正念、冥想有助改善焦慮憂鬱等問題，打坐片刻可以減輕心理壓力。」對於不少人現在處於疫情帶來的負面思想中，他就有自己的看法，「靜觀和冥想是很好的放鬆方法，病毒攻擊免疫力弱的人，提升身心靈健康，免疫力自然高。一個人生病，脆弱的心靈可能是原因之一，而社會集體生病，是集體業力的表現，我們應思考這當中有什麼啟示」，阿榮說。

■Pause, Play & Forward

查詢：9380 9420

文：Vivian Lau

編輯/梁小玲

美術/謝偉豪

電郵/lifestyle@mingpao.com