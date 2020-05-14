從手袋到珠寶 菱格紋設計 散發知性美

【明報專訊】新型冠狀病毒肆虐多時，即使世界頂尖醫學專家也說不上疫情何時能退卻，是否從此與人類共存，又或是何時再臨。但時尚業界已經熱烈討論疫情過後的市場走勢，有人認為一輪天災人禍之後，人們會反思以往的價值觀，曾經渴望擁有的時尚奢侈品都比不上精神生活的重要，從此反璞歸真；彼方卻認為劫後餘生會令「今朝有酒今朝醉」的情緒更高漲，對奢侈品飢渴多時的消費者會大花特花，預計疫情過後的消費市場會有V形反彈。若在兩個極端之中找平衡，中庸之道可能是時尚品牌最有可能的出路。

無論疫情過後的市場走勢如何，時尚品牌總有它們應對的策略，像時尚奢侈品牌龍頭Chanel的出品，珠寶一環就分開3個主要系列，最精雕細琢及價值最高昂離地的當然是High Jewellery系列；Costume Jewellery是出現於時裝騷天橋上，設計浮華的系列；取中庸之道的則是Fine Jewellery系列，3個系列有不同設計風格與價位應對市場不同的變化與需要。然而動輒天價的High Jewellery系列只有極少數人可負擔得起，平常人就連想像佩戴來出席什麼場合也有難度。Costume Jewellery的設計比較高調，不是走在潮流尖端者難以駕馭。Chanel的Fine Jewellery則較貼地，價錢比起High Jewellery系列來說可謂「平易近人」，設計重心同樣圍繞品牌的經典圖騰，例如Coco Chanel鍾情的山茶花、閃爍的彗星、獅子及蝴蝶結等，設計卻較為內斂低調，當中的Coco Crush系列則以菱格紋為靈感。

靈感源自策騎馬匹裝備

提及Chanel的菱格紋，大多會想到經典的2.55手袋的皮面處理。故事緣起於1900年代初，Coco Chanel造訪經營馬匹繁殖場的馬主好友Etienne Balsan的馬廐時，看到策騎馬匹的裝備如馬鞍墊布、馬氈和騎師外套等都出現觸感充實的菱格紋，因而得到靈感，將菱格紋放到設計之中，首先運用在襯裏、衣領和袖口，營造突出的質感，後來更設計出菱格紋的裙子和禮服，到1930年代，這種棋盤式的鑽石形紋理已可見於各個服飾系列。Coco Chanel亦為巴黎寓所訂製了一張偌大的杏色絨面皮革梳化，並特別配上縫了菱格紋的咕𠱸，可見Coco Chanel對菱格紋的鍾愛程度。到1955年首次將菱格紋引用到2.55手袋上，至今成為經典。

簡約抽象 略帶中性

近代品牌的各種出品，包括斜紋軟呢外套、鞋履、太陽眼鏡鏡框，甚至是眼影色板等都會發現菱格紋的蹤影，在1993年運用於Matelassé腕表及其後的高級珠寶之上，2015年則推出Coco Crush系列。菱格紋從皮革及布料移師到金屬，令原本柔軟厚彈的觸感變成雕塑般硬朗，視覺上卻依然保留點點輕柔，令Coco Crush在Fine Jewellery各系列之中，感覺簡約抽象，略帶中性及知性美。

或者因為喜歡Fine Jewellery的女士多數會逐件購買，例如年頭買入手鐲為自己慶生，到年尾公司派發花紅又為自己購入戒指獎勵，每隔一段時間討好一下自己，因此Coco Crush系列不時推出新款單品，像今年的新品為幼身的mini version戒指，適合與其他大小的戒指同時佩戴。這樣不算一擲千金的揮霍，所購珠寶亦適合每天佩戴，如此消費模式，似乎對消費者而言也同屬中庸之道。

查詢：Chanel 2869 4898

文：John Wan

模特兒：Lilith（Primo）

化妝及髮型：Chris Lam、Joshi Fu

統籌：John Wan

編輯：陳淑安

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