熒光紮染 繽紛西班牙Ibiza風情

【明報專訊】自去年6月起，香港人經歷了反修例運動及新冠病毒，兩隻影響深遠的黑天鵝接連出現，教人身心俱疲。在默默承受各種壓力與焦慮的日子，大家會否撫今追昔，緬懷過去開心快活的輕狂歲月？自2017年起Loewe每年推出Paula's Ibiza系列，每次帶來的都是狂歡、喜樂及繽紛的伊維薩島（Ibiza）風情。

要了解Loewe的Paula's Ibiza系列，必先了解伊維薩島。位於地中海西部的伊維薩島，是西班牙巴利阿里群島的一部分，擁有怡人的地中海氣候。夏日和煦的陽光和細緻柔軟的沙灘，令該處成為旅遊勝地。伊維薩島的旅遊業早在1950年代開始，到1980年代中後期發展得更為鼎盛，因為這裏是 rave party的發源地之一，每年6至9月的遊客高峰期，會有大大小小的派對，吸引派對動物狂歡通宵達旦，至清晨5、6時方休。Rave party的DJ文化為伊維薩島帶來節奏強勁的電子音樂，同時亦在這裏創造了chill-out music樂風。基於豐富的音樂底蘊，一些知名的大型音樂祭都曾在這裏舉行，例如超世代音樂節（Ultra Music Festival）及明日世界電子音樂節（Tomorrowland）等。

伊維薩島承載嬉皮文化

而在成為派對天堂之前，1970年代的伊維薩島曾被嬉皮文化感染。當時島上生活簡樸，怡人的島嶼生活吸引不少嬉皮士到此避世，因而成就了一間名為Paula's Ibiza的服裝店，創辦人是Armin Heinemann及Stuart Rudnik，店內服裝的特色完全反映當時的嬉皮文化，他們起初蒐羅舊花卉圖案窗廉布，大膽製成衣裳，及後的設計都是天馬行空又色彩斑斕，無心插柳的成為伊維薩島的嬉皮文化標誌。服裝店雖早在1990年代末結業，卻在多年後牽繫Loewe的創作總監Jonathan Anderson。

異彩盡情傾瀉如rave party

1984年出生的Jonathan Anderson對rave文化有一定認識，而作為一個對藝術文化涉獵廣博的時裝設計師，對嬉皮文化自然亦有一定的見解，加上他年輕時曾到伊維薩島度假，島上風情不時搖曳在心。於是Loewe在2016年與Paula's Ibiza洽談合作，但創辦人Armin Heinemann起初卻有點遲疑，他在接受Vogue訪問時曾表示：「Loewe是一家大型公司，以非常專業的現代方式運作。我們處事卻依然像個嬉皮士，雙方怎可能合得來？」最後他與Jonathan Anderson真誠面談，繼而被對方誠意打動，翌年Loewe便推出了第一個Paula's Ibiza系列。

今年Paula's Ibiza推出的是第4個系列，Jonathan Anderson把鮮艷熒光色、淡橄欖綠、緋紅、橙黃及午夜藍等異彩於系列中盡情傾瀉，效果有如rave party的刺眼燈光。他從Paula's豐富的舊檔案取材，將美人魚、紅色珊瑚及睡蓮等懷舊圖案運用於系列的衣飾上，而代表嬉皮文化的迷幻七彩紮染同樣是系列重心。衣服造型有荷葉袖長袍、飄逸闊身長裙及麻質長罩衣，亦有易穿的牛仔衫褲及寬身T恤。不可或缺的還有配以Paula's Ibiza印花的Puzzle、Cushion、Balloon等型號手袋，多款以巴利阿里群島傳統方法編織而成的藤籃和各款可愛魚類造型的小手袋。品牌亦首次為系列推出香水，用香氣帶出艷陽高照的伊維薩島風情。

系列除充滿度假風情，還表現縱情放任的歡愉氣氛，與我們現在身處的環境似乎形成極大反差，但脫去黑衣換上鮮艷奪目的夏裝，並不代表我們想逃避不可知的晦暗未來，而是要提醒自己及他人，要在夏日耀眼的陽光下，更積極面對逆境，樂觀地改變未來。

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文：John Wan

模特兒：Octavia Lam（Sun Esee）

化妝及髮型：Chris Lam、Carrie Leung

統籌：John Wan

編輯：陳淑安

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