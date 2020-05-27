「號」字級一條龍破紀錄成交 百年普洱 陳香俘虜藏家

1970年代七三青餅普洱茶——數量：14片。總重量：約4455克。估價：$900,000至$1,300,000。成交價：$1,675,600。特色：七三青餅又稱「大口中小綠印」，存世量不多。此品陳香味純，茶香穿透力強，是品飲用的上佳之選。（保利香港提供）

1950年代「印」字級一條龍•陳年普洱圓茶——數量：7片。總重量：約2328克。估價：$2,800,000至$4,500,000。成交價：$4,130,000。特色：普洱從1950年代到60年代末期進入國營時期，統一由官方機構「中國茶葉公司雲南省公司」製作，其間出品稱「印」字級。（保利香港提供）

1910至1940年代「號」字級一條龍•古董普洱圓茶——數量：共7片。總重量：約2150克。估價：$6,800,000至$12,000,000。成交價：$10,030,000。特色：「號」字級普洱茶指清末至解放初期私人茶號出品的普洱茶，當時私人茶莊以「號」來命名。「號」字級有百年歷史，是茶人夢寐而求的珍品。（保利香港提供）

清中期大紫砂梨形壺——大小：高8厘米。估價：$35,000至$100,000。成交價：$41,300。特色：茶壺也是收藏家的目標。此品線條流暢，修復後表面的釘補如流水般滑過壺身。（保利香港提供）

【明報專訊】上期介紹可貼身使用的古董家具，今期登場的是冲泡後可吞進肚、可以喝的古董——茶葉。茶葉向來在收藏界備受關注，茶樓中的茶葉五花百門，為何拍場上卻由老普洱稱霸，成為具投資和收藏價值的寵兒？

茶葉豐儉由人，茶餅價值由數萬至百萬港元不等。保利香港珍茗佳釀部門主管桂湘說，隨着近年中國經濟發展、消費力強，加上愈來愈多人注重健康，令優質茶品價格水漲船高。

除普洱茶外，拍場上常見的還有六安茶、烏龍茶等，不過普洱茶味道獨特，較受人喜愛，除深得平民百姓歡心，亦受重生活品味的企業家、中產人士愛戴。桂湘說優質的普洱口感統一，入口後可品嘗到一股獨特陳香茶韻。「老普洱有豐富的文獻紀錄，可按包裝、茶莊資料等脈絡清晰地追查來源，滿足藏家探本溯源的興趣。目前市場反應較熱烈的是1980至90年代中期的普洱茶餅，價錢約5萬至20萬港元一片。」而經歷戰爭、社會紛亂保存下來的古董茶品更珍貴，最頂級的是「號」字級和「印」字級茶葉，在拍場上屢破紀錄，是2019年保利茶葉秋拍成交價的冠、亞軍。

茶葉保存不當、變質損價值

味道是影響價值的首個因素，而年代愈久遠、罕有度愈高的貨色愈值錢。「茶葉需小心保存，要放置於乾燥、通風及無特別氣味的環境，若保存不當、變質後會失去價值。」鑑定茶葉時可觀察包裝印刷，看看是否原裝；另外，又可比較同款、同級茶餅的大小和形狀，像鑑別寶石般抽樣和仔細比較。收藏茶葉亦可像古董般，按興趣、口味、年代等建立收藏系列。不過，茶葉冲泡喝進肚便不能變賣，桂湘提醒，品飲用途和投資用途要抱不同心態。「品飲心態像飲法國紅酒，目的是追求味道，想品嘗美味的人會不惜代價。」若從投資角度出發，則以市場價值先決，有興趣可留意今年7月份舉行的預展及拍賣會。

■ 同類拍賣成績參考

2019年仕宏古董級普洱茶拍賣會焦點

百年同興號•向質卿（7片）

成交價：974萬

1950年代紅印青餅（4片）

成交價：376萬

■ 2019秋拍回顧

專家介紹了2019年於香港秋拍登場的一批頂級珍品。若飲得多美酒，一杯熱茶或可令你找回生命溫度。

文：呂瑋宗

編輯/王翠麗

美術/謝偉豪

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