但丁《神曲》 化成珠寶設計 不完美首飾 解救迷失靈魂

【明報專訊】意大利詩人但丁的名著《神曲》（Divine Comedy）談及不少主題，其中一個是靈魂的救贖。雖然這本14世紀名著是不少文學生的苦惱來源，但其內容亦成為不少人的心靈救贖，談及如何在失去之中重拾希望。在多個世紀後的今日，英國珠寶設計師Rosh Mahtani創立了首飾品牌Alighieri，拯救不少心靈之餘，亦支持倫敦珠寶工藝區Hatton Garden，成為2020年度伊利沙白二世英國設計大獎得主。其創作起源，正是來自這部數百年前的文學經典。

認識Alighieri這個品牌，是2019年9月到倫敦公幹期間，在朋友介紹下到訪Fitzrovia Chapel舉行的2020春夏系列Where is home?發布會。看到品牌像是由沉船打撈得來的古董飾物，以「不完美」呈現不可多得的美感。後來在2020倫敦秋冬女裝周中，品牌設計師Rosh Mahtani獲得英國時裝協會（British Fashion Council）頒發的伊利沙白二世英國設計大獎，是首位珠寶設計師獲得此獎。有別於其他時尚新秀獎項，此設計獎除了講求作品質素，更着重品牌對社會或可持續發展的貢獻，首兩屆得主Richard Quinn及Bethany Williams，都是時裝設計師。

迷惘牛津文學生 與時尚結緣

Rosh Mahtani本身的背景有趣，2012年畢業於牛津大學，念的是法國及意大利文學，與她的珠寶設計看似毫無關係，但文學卻成為她的心靈救贖，發展個人品牌的靈感。

「畢業後最大的感覺是迷惘，失去人生的方向。當時大約25歲，是讓人困惑的年紀，不知道自己想做什麼。試過不同工作，如在Harper's Bazaar實習，亦做過時裝網店買手，學會很多亦認識了不少人，但愈做愈迷失。在這段時期，讀得最多的便是《神曲》，它亦是我的畢業研究題目，順理成章地成為我心理上的『安全氈』。這種迷失的感覺，就如詩篇的主角但丁在深夜森林中醒來，令我有很大共鳴。我想每個人都有人生頓失方向的時候，特別在社交媒體世代，大家都炫耀自己的完美生活。我希望能誠實地面對自己的迷失，坦誠呈現這種孤獨無助的處境。我自己收集不少東西，亦愛手作和製作蠟模，自製首飾於是成為我的喜好。蠟模有趣之處在於它的脆弱，製作過程具療癒感，於是有了以《神曲》為設計靈感的想法，每件作品圍繞一篇詩詞，並寫下小故事等創作，分享當中感覺。」Mahtani說。

其後品牌亦以但丁的姓氏Alighieri為名，點出背後的出發點，將文學與時尚結合。「開創品牌首兩年，這名字確實讓人難以記住，但我認為時尚不是純粹的新舊交替，總會有些值得留下的經典，保持真我，一如品牌名字所示；而《神曲》本身可作多種解讀，值得以此為名。」

自學成師 不受框框所限

飾物設計是種講求結構及工程學的專業，Mahtani是自學成師的少數。「以非正統方式學習，是極具挑戰的體驗，卻不受框框所限。正統的做法是先有一個結構，然後仔細量度，塑造貼合結構的形態。我上過為期一天的工作坊，然後將課內素材帶回家練習，但我家中沒有正統工具，於是用母親家中的餐刀及湯匙，看看手頭上這些東西能變成什麼形態。我喜歡這種隨意念走的直覺創作方式，而非實現一個想像得到的形態。其後我拿這些蠟模到英國王室認證的Just Castings，嘗試將之鑄成首飾，工匠說成品做出來後會十分破爛，但我告訴他們我想尋求的正是這種不完美的形態，反映我當時的心境。這種不斷重複的一來一往，成為我學習的良機。」

當代與前代設計師的最大分別，在於設計產品以外，更要設計整個運作方式。Alighieri的獨特之處除了是與文學連結，就是素材、支援在地工匠，以及連結社區，例如最新的2020秋冬系列Love in the Wasteland。「靈感來自T.S. Eliot受但丁啟發的作品The Waste Land。我的作品亦沿用之前作品的元素作為比喻，迷失依然是主題。我很喜歡這種承先啟後的做法，我希望我的作品能成為經典，不為歲月淘汰。」品牌用到的素材以可持續物料為本，如回收而來的銅再鍍金和新加坡的淡水巴洛克珍珠，善用已有素材。

「我們兩季前用上微玻璃瓶作頸鏈吊飾，工作室仍剩下不少，於是將之用來製作今季看到的脆弱鎖子甲，與金屬鏈網連成一體，比喻人其實兼備兩種特質。玻璃吊飾試管由家族經營的倫敦生產商製作，我到工場時，他們問我想製作什麼，我正好看到一些形態扭曲的次貨，便指着說我就要這款。」

品牌的鑄銅及鍍金工序，都是在倫敦珠寶工藝區Hatton Garden製作，支援在地工藝社區。但倫敦以外，品牌亦有一個跨地域社群。「其中一個經典設計是Il Leone Medallion獅子金幣吊飾，以《神曲》〈地獄篇﹀首章出現的獅子為靈感。故事內，但丁對獅子充滿恐懼，但在Virgil的指引下勇於面對。獅子成為勇氣的象徵，不少人也喜歡和購買這熱門產品，而更有趣的是他們會寫信告訴我們購買的原因及心路歷程，於是我們成立了Lion Club社區分享自己的故事，將人與人、人與作品連繫。」或許在這個時代，這種精神產物才是消費背後的真正所需。

查詢：alighieri.co.uk

文：Dawn Hung（www.sedimento.co）

編輯：陳淑安

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