創新傳統 獅頭魚尾 兩代紮作人 合璧再世盧亭

新派紮作人——神野猫是時裝設計師出身，後來學習紮作，作品仍有不少時裝設計影子。例如其再世盧亭魚身可分為6組結構，每組都可穿上身。此外，她以墨流為作品豐富「寫」的工序，更特地將墨水放到室外，任由微風吹出涓涓墨紋，再將紗紙浸沒其中，最後黏上竹架。（展覽提供）

紮作四功——「紮、撲、寫、裝」四部曲中，張歡和神野猫一致認為第一步「紮」最考功夫。先是準備竹料，步驟已相當繁複，需曬竹、浸竹、削竹，工藝師亦要依據竹材硬度安排落竹位置，最後在沒有草圖的情况下，將竹屈曲至適當形態紮起。（展覽提供）

「新·傳」——神野猫（左）的紮作品五花八門，偏向日系，如她手上的紮金魚；張歡（右）曾從師學紮獅頭和麒麟頭，風格較傳統。兩代紮作人難得交手，為傳統的紮作工藝賦予當代新貌。（林靄怡攝）

【明報專訊】「不是每個傳統工藝師都肯教人，有啲問兩句就鬧爆你！」紮作師神野猫說。其紮作前輩張歡接道：「佢咁有心，咪幫佢囉。」兩代紮作人，一個精於紮麒麟和獅頭，屬傳統一派；一個愛紮金魚、貓狗、以至各種趣怪物件。二人難得交手，更難得的是惺惺相惜，如何以新派方式演繹傳統紮作工藝？他們喚來再世的盧亭作答。

相傳古時出沒於大嶼山一帶的半人半魚神話人物盧亭，近年來多次作為香港電影人的題材，沒想到牠的蹤跡，還來到紮作的領域。張歡和神野猫（Jinno Neko）合作祭出的「再世盧亭」，甚至拼棄了盧亭魚頭人身的固有形象，以獅頭魚身取代之。

張歡製作的佛山獅頭在前，威猛的相貌，沒有傳統獅頭大紅大紫的色彩，轉而披一身橙黑白灰，相當冷艷；由神野猫製作的魚身在後，她形容，「如果畫傳統獅尾，件事不夠新，我需要新元素來回應師傅的獅頭，又不可有型得太偏離」，思來想去，她花幾個月做出六合一的魚身，並以墨流方法上色，再用絨球點綴。這頭懸在半空的獸，象徵紮作與香港的關聯：「盧亭是香港唯一的神話故事，很代表香港人。而紮作工藝在香港，比台灣和內地保留得更傳統。我看紮作工藝品，其實也是神話。」Jinno希望，紮作這個神話可以延續下去。

兩代紮作師相遇 延續紮作神話

神話要延續，得靠說書人，有人記錄，有人傳承，它才不致於失傳。Jinno一直都在等說書人出現。她以往當時裝設計師，2007年起對紙糊藝術產生興趣，原來紙張捏捏糊糊，可以做擺設、做玩偶。兩年後她再接觸紮作，用竹篾紮出竹架，加上紙糊技巧，成品變化更多，金魚、犬、仙女，「有乜古靈精怪嘢我都紮！」

可恨她欲學無門。香港的紮作業曾在1960、70年代風光一時，80年代起因內地廉價替代品入侵而褪色。不少紮作師傅怕僧多粥少，對自家本領三緘其口，Jinno多年來只靠自己鑽研。兩年前，她在網上直播紮作過程，倒是吸引有緣人inbox交流。「見到她用竹來紮犬，很欣賞，香港沒別個女子做這種事的。」這名說書人，其實也剛重拾紮作志趣不久，他叫張歡，做紮作對他而言，是重拾舊歡的故事。

一隻麒麟紮半個月 紮撲寫裝盡善盡美

那年20出頭，喜歡美術的張歡跟隨紮作師傅蘇馬電，學了兩年紮作。奈何「始終要搵食嘛」，只好放下這養不起家的志趣。時光飛逝，小子轉眼成為父親。4年前，他上網看見有人做迷你版麒麟頭，精緻非常，一下子重燃他對紮作的熱情。白天打工養家，晚上就紮麒麟。由迷你麒麟做到大型獅頭和麒麟頭，張歡的精巧手工漸受注目，連澳洲金龍博物館也收納為館藏，「現在的訂單已排到兩年後，我不敢開facebook專頁，只有一對手，哪做得來」。

紮一個麒麟頭，即使一天做足8小時，對要求高的張歡來說，13至15個工作天是跑不掉的。紮作四部曲「紮、撲、寫、裝」，單單是「紮」，即製作獅頭骨架，就要花1星期，「開了竹，一條條浸至軟身，用竹刀削圓竹邊，將竹與竹接駁的重疊位置批薄，摸上來才順滑」，一隻標準獅頭，竹篾和紗紙的接駁點可多達千個，加上「紮」的過程沒設計圖，比例是否精準全靠工藝師拿捏。

然後是「撲」，Jinno形容過程與紙糊技藝相近，先用麵粉開漿糊，再將多層紗紙黏上竹篾，剪剪貼貼，鋪順滑了，就可以「寫」，亦即上色。張歡愛自由發揮，蝴蝶、龍鳳、花卉，不用起稿就手到拿來。最後「裝」上兔毛絨球、鏡片、花邊，方大功告成。張歡也在意作品有否新意，故每隻獸頭他都會繪上不同花樣，以往蘇師傅曾寄語他要創新，「否則做一樣的作品，我只會是另一個蘇師傅」。

衣缽相授 傾囊匠人精神

問張歡畫圖、紮竹的竅妙，他總耍耍手說：「沒什麼的，隨手就做到。」要靠Jinno為寡言的前輩解畫，「他有他的追求，很專注，不然他做不了那麼仔細。紮出形態有氣勢的骨架已經好難，麒麟的線條好花，他的用色卻能夠突顯輪廓。以化妝為喻，如果臉骨靚，但妝容化得糊塗，輪廓就不會分明。神獸的相好重要，有些相貌好兇，始終同祭祀有關嘛，但師傅的神獸威嚴得來帶點可愛。」認識張歡後，Jinno常向他偷師，竹刀怎選、紗紙哪裏買、如何開竹較輕鬆，張歡都不吝與她分享。

比起實務，他給她更寶貴的收獲，是買少見少的匠人精神。張歡常說，竹有生命，屈它，它會回彈；拉它，它有韌力；竹再幼，也甚少斷開，「尊重每種物料，善用它，不浪費，是做獅頭的修養」。將竹紮好之餘，還得了解竹子承載的意義和歷史，那份尊重才完整，「獅頭大家見慣見熟，覺得新年有，開張有，但何時舞麒麟何時舞獅？如何分辨不同麒麟？當中有很多趣味。正如送人衣服，你會了解布料、設計故事，不會送件爛衫，才顯得尊重。」

■《匠藝古今》展覽

地址：中環卑利街11號飄雅活藝

時間：即日至7月31日

查詢：2510 0637

文：宋霖鈴

編輯：李東阳

電郵：feature@mingpao.com