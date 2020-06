【明報專訊】時尚教主Vivienne Westwood曾經說過「Buy Less, Choose Well and Make It Last. 」。在現今這個講求環保的世代,懂得寧缺勿濫,選購真正有需要的衣物,是每個消費者的責任。

香港時裝設計師Johanna Ho於2017年成立的本地時裝品牌Phvlo,就以「一天 25 小時」為概念,意思是希望透過生產多功能、不分季節、而又美觀耐穿的服飾,減少大家由日至夜替換衣物的需要,有助節省每天一小時時間。為進一步宣揚時裝可持續發展,產品均由高性能及嶄新技術的織物製作而成,能有效減低對環境造成的影響。品牌同時亦與知名運動用品公司GORE-TEX合作,利用其獨有的透氣防水物料,設計出強韌時髦的風衣外套,適合都市人穿梭不同場合或活動時穿著。系列除在品牌網上商店,亦於Kapok發售。