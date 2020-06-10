書畫藏家 x 拍賣行專家 新世代賞水墨 見山是山？

【明報專訊】書畫藏家一定是白頭翁？其實不少新世代的藏家和專家時尚又有活力。潔思園畫廊第二代主人蕭安琪自孩童時代已被海量的書畫包圍，看張大千的仕女、林風眠的小鳥可能比漫畫還多。她研讀人類學的朋友石嘉雯則是拍賣行書畫專家，每年觀畫數以千計。一個承傳父親的藝術眼，另一個經拍賣行密襲式訓練，兩人看水墨是「見山是山」，還是有超然意境？

畫廊是鬧市中的文化桃源，但大部分人只敢在櫥窗外窺探，總鼓不起勇氣推門內進；畫廊展品一般沒標價，神秘感或令人卻步。記者步入畫廊後，抬頭見主人蕭安琪（Angel）從樓梯緩緩拾級而下。其打扮絕非張大千筆下的古代女性，她和中環OL沒大分別，不同的是擁有一雙藝術眼睛。

繪本是不少孩童常收到禮物，Angel小時候收到的卻是大堆名畫，因她爸爸蕭暉龍的朋友是書畫名家和商人，她亦在8年前接任父親畫廊的工作。Angel的朋友石嘉雯（Carmen）也是愛畫之人，她研讀人類學，2009年加入佳士得擔任實習生，目前是香港副總裁，中國書畫部專家暨拍賣主管，2012年兩人因工作關係認識。畫廊和拍賣行都是賣畫的地方，作品不時在兩個平台上流轉，但這兩名80後從業員的角色和視點卻有微妙差別。

憑眼光購作品 畫廊風險比拍賣行高

「畫廊要拿真金白銀購買作品，才可轉售，須憑眼光和個人經驗準確分析。因買錯損失會很大，風險比拍賣行高。」Angel說畫廊只專注主流客人感興趣的類型，接觸作品數量較少、層面較窄。Carmen認為拍賣行的面向較闊，包括古代、現代和當代水墨，每年起碼要看千張作品。讀人類學的她會細心考究畫作出處，品鑑時除用眼睛也會研讀相關理論專書，有疑惑時會請教資深同事。

拍賣行跟畫廊的最大不同是其中介人角色，只提供平台予買賣雙方交易，不會買下作品。相比起來，Angel對畫作的感情會較為深厚。「有些作品會愈睇愈唔捨得賣，諗諗吓便收起來作私人收藏。」Angel說。

畫廊和拍賣行常給人傳統的印象，傳統水墨、古董市場更是男性天下，Angel的爸爸便曾說過，40多年來畫廊接觸的女性不足一成；但訪問中兩個受訪者卻像《櫻桃小丸子》的小丸子和小玉般，開心活潑地暢談各自工作的內部運作。「畫廊是結交朋友的好地方！」Angel說畫作沒註明售價，目的是鼓勵客人詢問以打開話題。「香港客人較拘謹，少說話；上海人熱情得多，談兩句便坐下來邊喝茶邊交換心得。」而拍賣行每季舉辦預展，人來人往有如《清明上河圖》中的繁忙景象。Carmen說：「展期只有約一周，很少機會和客人深入傾談，我們主要在拍期外溝通。」那畫廊和拍賣行會搶生意嗎？看兩人的工作關係，反而像宣紙上的水墨般匯聚成美麗的圖畫。Angel說當遇上不熟悉的畫家會請教拍賣行專家；Carmen也會透過畫廊了解拍場外的客人口味。

拉近傳統與當代水墨距離

二手畫買賣被稱為二級市場，交易在世畫家親作的則為一級市場。「畫廊會培育在世的畫家，讓他專注把作品畫到最好。」Angel說畫廊像協助歌手發展的經理人，不過她對畫家要求甚高：「對方必須認真，甚至一生專注某類作品，要投緣才可長期合作。」Carmen則指出，拍賣行分析畫家市場潛力時，也會留意有否畫廊代理、曾否參與有名的展覽，「拍場也可提升畫家的知名度，最理想是每半年有作品上拍，有助令藏家加深印象」。

不少書畫前輩認為水墨只能用毛筆畫，但當代水墨會用畫掃和手指，甚至配合燈光和影像創作。而在疫情期間，不少前輩也打破傳統，以手機看水墨預展。時代不斷變，Angel和Carmen認為傳統和當代不應對立，正努力拉近兩者距離。Angel說看傳統水墨可留意筆墨和意境，看當代水墨則可品賞其概念和時代價值。Carmen說拍賣行也嘗試把當代和傳統水墨放在一起拍賣，讓藏家多留意其發展。

水墨精神應用到日常

兩人每天對着如詩如畫的珍品，日常也會和普通打工仔一樣行街shopping。Angel說藏家愛留意細節，自己選東西也會留意產品的「筆墨功夫」。「以選杯為例，我會留意色水和設計細節。」中國水墨講究留白，Carmen的家居亦應用這精神，絕不會把東西擺放得密密麻麻。藏家雖愛收集同類東西成系列，在生活中兩人卻異口同聲say no，推崇中西、新舊夾雜：「擺放類似東西會很悶！放不同東西反可互相對話。」藝術並非高不可攀，追求的意境是令自己感覺良好。縱使兩人背景不同，眼中似乎「見山還是山」。

文：呂瑋宗

編輯/ 陳淑安

美術/謝偉豪

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