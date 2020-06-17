不死「牛仔」配搭有術

【明報專訊】無論世界變得怎樣，時尚潮流興什麼，牛仔衣物在時尚界永遠佔一席位，長青不死，經得起時間考驗。牛仔布料那種歷練的味道，能為男士增添率性、瀟灑和豪邁氣質。從基本的牛仔褲、牛仔襯衣、牛仔外套，或是櫃桶底那些陳年洗水牛仔items，都是每個男人衣櫥中不可或缺的戰衣。

Denim on denim 塑造層次感

常說牛仔服飾百搭，是由於它與大多數衣服配搭都毫無違和感。不過，這不代表隨便把衣服胡亂堆上身便好看，當中亦要花點穿搭功夫，才能穿出味道。Denim on denim是常見的穿搭方式，雖然不外乎牛仔褲配牛仔外套，或是牛仔襯衣襯牛仔褲，然而當中仍有不少配襯技巧。想要塑造層次感，可以從顏色入手，配搭強烈對比顏色的牛仔衣物，例如淺藍色配黑色，增強整體視效。至於，內襯的衣物亦是關鍵所在，一件簡單白tee，往往能形成鮮明對比，在視覺上較為清爽，減輕牛仔服飾予人悶熱厚重的感覺。

配西裝外套 堅守一深一淺

若擔心全身「牛仔look」的一片藍太單調的話，可以加件不同色系的西裝外套，增加視覺層次；甚至藉着西裝面料，例如毛呢或羊絨等來提升整體形象，作smart casual打扮。在顏色選擇上，基本原則離不開一深一淺的模式，如淺米色西裝配深藍牛仔襯衣；深啡色西裝配淺色牛仔襯衣，技巧在於挑選深淺對比的組合。另外，襯衣宜解開鈕扣，以帶出牛仔服飾的神髓，同時可減輕壓迫感，避免予人古板印象。若想塑造玩味復古的形象，則可結上一條特色領帶。

配飾點綴 與鞋子要有色差

要提升整體牛仔造型，當然少不了配飾點綴。在挑選鞋子方面，可以配搭波鞋或loafers，視乎衣著風格而定。顏色方面，牛仔褲和鞋子一定要有色差，例如靛藍色的牛仔褲，可以配搭白色波鞋或是棕色皮鞋；而鮮明的淺色皮鞋，則幾乎可以搭配任何色系的牛仔褲。另外，想塑造西部牛仔的硬朗形象，則可在腰間戴上誇張的皮帶飾扣，具氣派之餘，更可展示那份牛仔情懷。

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文：Vivian Lau

模特兒：Matthew Han（Model Genesis）

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編輯：梁小玲

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