Fashion News：兩大潮界猛人合力撐「老牛」

型格豪邁——首個LV2系列帶來型格豪邁的牛仔造型，當中包括結合monogram圖案與damier格紋的牛仔襯衣、外套、長褲及漁夫帽等items。系列將於6月26日開售。（品牌提供）

【明報專訊】「經典item」與「潮物」是否一定存在矛盾衝突？近年來，隨着潮牌設計師入主超級大牌，大家對「high fashion × 街頭衣著」已見怪不怪，甚至逐漸感到厭倦。不過，當中的一些設計，卻不一定是「為high而變high」、「為潮而變潮」，反而透過面料運用，帶來耐穿度高的衣服。

話題人物Virgil Abloh，自當上Louis Vuitton男裝設計總監後，一直大玩品牌的經典元素，為簽名式細節帶來不同面貌。2020初秋季度，他更來一招「識英雄重英雄」，與日本潮流教父Nigo合作，創作出「LV2」系列。當中以拼貼牛仔布head-to-toe造型為主打，衣服佈滿monogram圖案，透過洗水技巧突顯立體質感。

Virgil和Nigo均對服飾充滿情意結。Virgil從小便接觸1990年代的洗水Levi's牛仔褲，愛其耐磨與復古氣息；Nigo亦曾在訪問中表示，自少年起，已瘋狂收藏牛仔褸。看來這兩名潮界猛人，希望透過首度聯乘來力撐牛仔服飾在時尚界的地位。

查詢：Louis Vuitton 8100 1182

文：Vivian Lau