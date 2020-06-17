設計概念：科學怪鞋始祖

【明報專訊】近年有不少設計師及品牌，將傳統鞋款如高跟鞋、皮鞋等與波鞋結合，如英國Ancuta Sarca的高跟鞋、Christopher Wanton設計的Goyard帆布鞋頭Vans，又或是Undercover的斷層鞋底Nike Daybreak，更甚是德國的All Amin將鞋面化為頸飾及胸罩，將波鞋解構重組，成為科學怪鞋。但回想當中的始祖，可能可以回溯到2013年Sander Wassink在北京設計周在大柵欄開設的臨時店企劃Dashilar Flagship Store（圖A）。

重新組合假冒鞋履 化為自家創作

「如我們能用已有鞋履來製作新鞋，該會讓年輕一代更感興趣，是一個快速創作的手法。我設計鞋履的想法與Stacked玻璃燈飾系列想近，用上已有的產品加工。整個企劃的關鍵，是我們用上假冒鞋履來製作新鞋，然後用上大柵欄的拼音Dashilar作為品牌名字。我們先將假冒鞋履剪成不同組件，然後讓不同參觀者自行配襯，並由當地鞋匠縫合（圖B）。整個企劃，並非以設計師為重點，而是讓參觀者自行設計。」

不少假冒鞋履本身已貼合設計師所想及潮流，當中有趣的是當你自行配襯時，能如何超越原有作品。「這些成品大多能穿，雖未必貼合當下潮流，但卻可以是下一波潮流。當下的時裝工業走向高速，不少服裝亦可依從這個方向，將過期時裝剪開重新組合。我選了鞋履而非服裝作為素材，是因為不少鞋履都有很大的品牌標記，貼合當下的年輕潮流消費模式。你可以說這手法是升級再造，但背後的理念則是將不被欣賞的假冒鞋履，化為超越層面的自家創作，同時附加了在地元素和設計價值。」在今時今日回顧Sander Wassink當年的設計概念，可算是印證了他對潮流的見解。

文：Dawn Hung