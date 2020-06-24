Watch News：探索寶石天然胎記

寶石結構——紅寶石的其中一個特質，是在紫外線下出現熒光反應，令寶石看起來更紅（左上）；而在Billie Hughes顯微鏡頭下的寶石內在結構（左下、右），看起來就像外太空星球的地貌。（品牌提供）

【明報專訊】除了鑽石，珠寶中最常用到的寶石便是紅寶石和藍寶石，但彩色寶石跟鑽石的欣賞方式非常不同。當我們談論鑽石時，大家會重視其純淨度，不喜歡「內含物」，但當說起彩色寶石時，其「內含物」卻值得人細味欣賞。L'ÉCOLE珠寶藝術學院亞太區分校剛開放的「探索寶石世界： 紅寶石與藍寶石」展覽，便從攝影、科學以至礦物學等角度，細味珠寶的真實面貌。

拍攝顯微照片 近距離看寶石內含物

展覽由寶石學家Olivier Segura及Billie Hughes聯合策展。Olivier Segura是L'ÉCOLE珠寶藝術學院科學總監，Billie Hughes則是曼谷Lotus Gemology實驗室的寶石學家，亦是獲獎無數的攝影師。展覽中Billie Hughes拍攝的顯微照片，讓參觀者近距離觀看寶石的內含物，亦即它們的天然胎記。她以相機鏡頭補捉色彩斑斕的獨特影像，例如緬甸紅寶石的彩虹暈彩、馬達加斯加藍寶的雪球狀晶體，甚至是達碧茲紅寶的星狀圖案。這些影像不僅美麗，呈現出來的內含物及空隙亦能提供重要線索，可反映寶石的來源地、是全天然或是含有人造成分，甚至有沒有經過加工處理。而各種形態的紅寶石和藍寶石，包括未經雕琢的天然原石、刻面切割的形態的展品，則讓參觀者以肉眼及放大鏡和顯微鏡等專業工具，親自發掘當中的地質學線索，明白紅寶石與藍寶石的珍貴之處。

■「探索寶石世界：紅寶石與藍寶石」展覽

日期：即日至9月30日

時間：下午1:00至晚上7:00

地點：L'ÉCOLE珠寶藝術學院亞太區分校 九龍尖沙嘴梳士巴利道18號 K11 Musea 510A室

費用：免費入場（另有導賞團，可在網上預先報名）

文：Tung Cheung

查詢：https://bit.ly/discoverrubysapphire