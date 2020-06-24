【明報專訊】以下介紹6枚估價約10萬元的主石戒指款式。

（圖）A天然翡翠配養殖珍珠及鑽石戒指

規格：翡翠約11.02×8.92×6.15毫米

估價：$88,000 至$128,000

特色：翡翠水頭十足，附鑑定證書

（圖）B斯里蘭卡變色藍寶石配鑽石戒指

規格：藍寶石4.03卡、無經加熱處理

估價：$45,000 至$65,000

特色：在黃燈光下會呈現紫色，在白光燈下則偏藍

（圖）C馬達加斯加粉紅色剛玉配鑽石戒指

規格：粉紅色剛玉3.13卡、無經加熱處理

估價：$48,000至$68,000

特色：粉紅色剛玉在燈光下濃豔鮮明

（圖）D巴西帕拉伊巴碧璽配鑽石戒指

規格：帕拉伊巴碧璽1.75卡

估價：$68,000至$98,000

特色：帕拉伊巴碧璽礦石的藍綠色一見難忘

（圖）E東非石榴石配紅寶石及鑽石戒指

規格：石榴石5.03卡、階梯式切割、無經處理

估價：$98,000至$158,000

特色：這款石榴石「妹仔大過主人婆」，反過來充當主石

（圖）F哥倫比亞祖母綠配鑽石戒指

規格：祖母綠5.9卡、梨形切割

估價：$88,000至$128,000

特色：梨形切割視覺上比圓形較大，受市場歡迎