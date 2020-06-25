天然原料 手工印花 清新夏日海洋風

【明報專訊】面對疫症打擊，經濟不景，時裝零售業陷入寒冬，如上周就有大型時裝零售商宣布多家門市分店倒閉，以減價促銷套現救亡，揭示出fast fashion營運模式的弊端，同時提醒大家時裝不僅僅是一場追新求快的潮流玩意。幸好，在這個利字當頭的世道中，依然有品牌為堅守品質，不惜時間與工本，在日常衣飾的一針一線中，呈現傳統手工布藝和印花織法。

45R向來是森系時尚的代表，從來沒有人會用「潮」去形容它，因為品牌旨在尋求不同特色的衣服布料和手工技藝的根源，從而創作出優質耐穿的服飾，其風格總是簡樸自然，同時蘊含一股素淨脫俗的高尚感覺。來到2020年春夏季，品牌貫徹其反璞歸真的美學特質，選取Netflix 原創紀錄片Chef's Table中名廚尋鄉探味的故事，以及1938年發布的首支奧運紀錄片Olympia中呈現的海洋風貌為題材，結合各種天然原料和手工印花技術，設計出一件件細膩清新，充滿夏日美式民族風情的休閒服飾。

日本工匠人手印品牌logo

品牌注重服裝質素，對面料運用十分講究。今季其中一個名為The Ocean的系列，當中的印花上衣由純棉和復古亞麻布混織而成，質感柔軟強韌，其顏色復古豐富的品牌logo圖案更是由日本山形縣的工匠以人手印上，造工精細，領子位置採用常見於西裝的比翼領，挺身設計搭配寬長傘形的衣衫剪裁，襯上搶眼的木板耳環和純白直筒牛仔褲，清新奪目而不浮誇，盡顯成熟知性氣質。

真絲織布製印花圖案 罕見珍貴

另一個以水上活動為主題的Bandanna Tee系列，當中的印花圖案以真絲織成的羽二重（一種具細緻光澤的傳統和服用布料）製成。這種物料纖維輕薄，紗線軟細而罕見珍貴，完成後的圖案色彩斑斕，帶飽滿光澤度，予人高貴細膩的感覺。穿著時，利用印花絲巾在腰間位置綁成腰帶，一下子就能提升整體造型感。

顏色方面，今次系列主題為Tricolour，分別是紅、藍、白3種顏色。如模特兒身穿的麻質粗花呢西裝外套，其格子圖案就是以紅、藍、白的紗線編織而成，層次豐富，加上筆直的收身版型，搭配褲子或裙裝一樣合適，最後戴上一頂藍染棉織貝雷帽，簡約率性，低調有型。

查詢：45R 灣仔星街店 2861 1145

文：Angel Hong

統籌：John Wan

編輯：陳淑安

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