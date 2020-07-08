18K金打造 中置陀飛輪

黑金主調——加入Master Chronometer認證的De Ville陀飛輪腕表以黑色和金色為設計主調，其中黑色的太陽線紋表盤部分，是以黑色物理氣化沉積PVD處理的Sedna金製成。未定價（品牌提供）

【明報專訊】提起陀飛輪，一般人都會想到表盤上6時位置那個不停轉動的機芯結構，但其實陀飛輪可以有多種不同設計，Omega便在1994年時，推出了第一款中置陀飛輪腕表，把陀飛輪框架設於腕表中央位置。近年品牌也一直為其機芯加入Master Chronometer認證，確保腕表精確度和性能達到瑞士製表業最高標準，就算在15,000高斯的強大磁場下亦可正常運作；今年便再下一城，發表首枚通過Master Chronometer認證的De Ville中置陀飛輪腕表。

深沉主調 手工製作需時1個月

新表備有3天動力儲存顯示，用上的Co-Axial Master Chronometer 2640手動上鏈機芯的板橋及主夾板均選用18K Sedna金材料，綴以手工修飾打磨，而表耳、表圈及底蓋亦同樣以18K Sedna玫瑰合金製造。經太陽線紋打磨的表盤則是以黑色物理氣化沉積PVD處理的Sedna金物料製成，呈現深沉色調。腕表配搭黑色皮帶，43毫米的中央表殼、表帶扣標誌和表冠標誌以18K Canopus合金鑄造，每枚腕表均由製表師手工製作，需時1個月。

今年全新推出的De Ville陀飛輪腕表將享有品牌的5年保養，其特色表盒內附旅行表袋及表冠上鏈工具，另有證書印明每枚腕表的生產編號，可見品牌對新作的信心十足。

查詢：Omega 2518 9883

文：張曉冬