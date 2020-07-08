與樹之眼對視交流 「執葉」藝術家 拼貼世道光景

年初Inkgo受邀創作一系列回應印象派畫家莫奈的作品。同樣是尖沙嘴鐘樓，她用上各種樹葉和花瓣，記載樓宇在不同時分的風景。（受訪者提供）

Inkgo自言執葉執得「濫」，順眼的樹葉都會執回家。用剩的葉碎她也不忍丟棄，6、7年前撿拾的銀杏葉仍存放得安好妥當。（蘇智鑫攝）

終審法院及兩棵在旁的大榕樹，給Inkgo宏偉壯觀的感覺，她連同旁邊的3盞小燈燈柱，以樹葉載於畫上。（蘇智鑫攝）

【明報專訊】遠古時期起，樹木就是教人類神往的對象，智慧樹、月桂樹、生命樹，多少故事詩篇，表達了人類對樹的崇拜和敬畏之情。樹幹不動聲色地聳立，枝頭上的樹葉卻會時刻變化，墜落地面，被人拾起把玩。想像力無窮的藝術家拾起樹葉，幻想那是樹的眼睛，以冷眼旁觀人間；不甘寂靜的人則會捲起葉子，呼氣吹動出柔和樂韻。葉兒落入藝術家之手，成了樹木、大自然和人類之間，常見卻隱秘的交流使者。

你想像過，樹葉的形狀，好比一隻眼睛嗎？

天天與樹葉為伍的林嘉裕（Inkgo），為自己的樹葉畫展留下一句：「與樹之眼對視，目不轉睛的是樹，而非我們。」她說，不像心虛時眼神閃縮的人們，樹的眼神不懼不惑，遙視人間萬物，自有定斷。

人生低潮 銀杏葉成救星

對樹葉有這樣豐富的想像，因為Inkgo是個「執葉」藝術家。她的眼神對上樹之眼，要從大學3年級時到北京實習說起。本來這名藝術系學生正值人生低潮，滿腦子鄉愁和焦慮，直至某天看見一地褐黃色的銀杏葉。這啟發她以鎅刀、漿糊，將樹葉剪裁拼貼，做了第一張樹葉畫。

當時她不知道，這就是她將會深深愛上的銀杏樹，只知作品打破了她和異地同事的隔膜，驅走她的不安感，也發現原來用樹葉作畫是如此古樸盎然。後來，她甚至將英文名改為Inkgo，呼應銀杏樹的英文ginkgo，紀念那時賜她力量和勇氣的救星。「我感覺到它的靈性、頑強和智慧，所以我一直以來都獨愛銀杏樹。後來才知道它是世界上現存最古老的樹種之一，可活千年以上，便更着迷。」

向莫奈「偷師」 呈現鐘樓不同時刻

從此，樹葉的蹤影離不開她7年來的創作。有樹葉的地方，她的目光就離不開地面，除了小扇般的銀杏葉，形似腎臟的洋紫荊葉、羽狀的散尾葵小葉，各種箭形、盾形、心形的樹葉等，她都會統統撿起來，如獲至寶般帶回家，然後將樹葉移到書頁之間壓着，待兩周至一個月，葉片壓平、變乾後，便成為作畫材料。雖然Inkgo只蒐集不再鮮活的落葉，但那深邃的葉脈，充滿年月痕迹的葉面，並不隨葉落而失色：「每塊樹葉的精密程度，與生俱來已像藝術品，我只是將它們二次創作罷了。」

用樹葉作畫，其實有不少限制，「它不能像顏料般能混合出各種顏色，亦有一定的大小限制，但它是一種富有生命痕迹的物料，葉上小洞是蟲子的痕迹，發霉的樹葉，則有如被潑上了水墨」。有緣遇上的那些樹葉，往往會給Inkgo特別的靈感。今年初，她受邀創作一系列回應莫奈（Monet）的作品。面對這位擅長捕捉大自然光影、酷愛繪畫睡蓮的印象派大師，Inkgo除了用樹葉臨摹莫奈名作，也學莫奈在不同光線下，重複繪畫景物。同一幢尖沙嘴鐘樓，她用上不同樹葉呈現晦明變化的風景。啡紅的菊花枯葉，叫她想起夕陽西沉；白中帶藍的花瓣，她用來描畫藍天。

代入樹木視線 凝視人們告解

樹葉總是給她提示，引領她走得愈來愈遠。去年Inkgo辭去正職，全心投入樹葉創作。冥冥中，她覺得做樹葉畫，有點像與一個個具靈性和智慧的千年老人交流。既然得到了自由創作的餘裕，她希望能更進一步，代入「樹的眼睛」，從樹木的視線描繪城市，「不止將樹葉製畫，更想嘗試體現樹葉的意義」。

最宏偉、最有智慧的大樹在哪裏？它們會注視到什麼呢？莊嚴寧靜的宗教建築物旁，她找到感覺特別安寧的參天巨木。「這些樹的年紀比建築物還大，對世間人事像是有更致遠悠長的觀察。」在聖約翰座堂、圓玄學院、清真寺、終審法院，大樹和建築物同呼同吸的地方，Inkgo用上附近執拾的落葉，想像樹之眼默默在意的光景。

「聖約翰座堂那棵樹，面向一列隱約能看見人們禱告的窗，樹可能會觀察他們是否真誠，與教堂的交流是怎樣的；九龍清真寺的樹長得很高，它的視線看到的應該是那些花紋統一的窗，窗前有很多不同膚色的鴿子，聚完又各自飛走；至於終審法院，真的很宏偉、很具代表性，旁邊的兩棵大榕樹，與建築物同樣壯觀。」她留意到榕樹旁，有一支幼細的燈柱，上面有3顆平衡的透明小球，「突然覺得就像香港常說的三權分立，所以特別將燈柱納入畫作」，到頭來Inkgo的視線亦融入其中，但就像寡言的樹，她選擇以溫和低調的方式表達，那是一種樹木教她的語言，靜默而深刻，無聲但澄明。

■「與樹之眼對視」林嘉裕樹葉藝術展

地址：尖沙嘴梳士巴利道3號3樓誠品

日期：即日至8月17日

查詢：3419 1088

文：宋霖鈴

編輯/林曉慧

美術/謝偉豪

電郵/feature@mingpao.com