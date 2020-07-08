一葉知音：一片葉吹出妙韻

不少樹葉也能吹奏出音樂，例如Holis家中種植的黃金葛（左）和白掌（右），都是她練習葉笛的常用葉。（蘇智鑫攝）

葉笛沒音孔、沒按鍵，音準全靠吹奏者拿揑嘴巴開合和送氣的程度。經過5年不斷堅持的練習，Holis對吹奏不同音調已熟能生巧。（蘇智鑫攝）

【明報專訊】樹葉的生命力不止躍然紙上，將樹葉邊緣微微屈曲，放上唇邊，呼氣吹動，柔和悅耳的一曲《天空之城》飄揚而至。對facebook專頁「樹葉狂想曲」主理人林梅琪（Holis）而言，樹葉是打開她一片音樂天地的小法寶。

控制弧度 吹氣振動發聲

在沒有電玩、沒有昂貴樂器的上世紀中期，不少人以葉笛作為消遣娛樂，來到近年，香港亦有一群「葉友」積極推廣葉笛吹奏，不時到各處表演、教班的Holis就是其一。一塊葉如何吹出樂韻？Holis解釋：「葉笛有如透過簧片振動而發聲的簧片樂器，吹氣令樹葉振動，從而發聲。」

吹奏動作看似簡單，其實大有學問。5年前Holis開始自學葉笛，花了3天才吹出第一個音，練習大半年才勉強吹得來一首歌。雖名為「笛」，但葉笛並沒有一般笛子擁有的音孔或管道，能吹出不同音調，全靠吹奏者控制樹葉弧度，以及嘴唇開合和吹氣的程度。如果要不斷氣地吹完一首歌，「葉笛手」更需要跑步或游泳練氣。

質感厚薄講究 新角度認識樹葉

初接觸葉笛時，Holis以較容易拿揑的塑膠葉練習，後來發現真樹葉的樂聲圓潤得多，自此她開始搜尋適合吹奏的新鮮樹葉，每兩星期就要「補貨」一次。但並非隨地拾來一片葉，都能吹出妙韻，「有彈性的樹葉才能振動，表面平滑亦有幫助」。這種有生命的樂器，吹幾天就要換另一塊。除了觸摸樹葉質感，衡量其厚薄，Holis每次帶回家的新葉，都要放進口中試吹，才能定斷葉笛好壞。「多方面感受樹葉的狀態，以全新角度認識它們。」她笑言連樹葉的不同味道也愈來愈熟悉。這番葉笛的熱愛，亦見於Holis的「自然名」上。Holis另一個身分是自然生態導師，自然生態導師都會為自己改個「自然名」，以大自然的元素稱呼自己，Holis以「木葉」為名，樹葉與她的緊密關係表露無遺。

文：宋霖鈴