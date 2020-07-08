網拍全攻略 一嘗落bid快感

【明報專訊】這幾個月來，不少拍賣行、畫廊都舉辦不同網上預展及網拍活動。有拍賣行透露，網拍吸引不少未曾接觸過拍賣的朋友參與競投，一嘗在網上「落bid」的快感。網拍畢竟是隔山買牛，參與時有什麼要注意呢？這期網拍全攻略教大家網拍的實用貼士！

蘇富比亞洲客戶拓展部主管Ian McGinlay說，很多人經網絡參與外國的拍賣活動，例如不少香港藏家透過網絡參加倫敦、紐約舉行的現場拍賣會。他解釋「網拍」有兩類，分別是網拍專場及網上實時參與現場拍賣（live）。網拍專場是指所有拍品只經網絡競投；而網上實時參與現場拍賣則是經網絡參與實體拍賣會。

第一步：開設帳戶

「開設帳戶很簡單，可在蘇富比網站www.sothebys.com登記個人資料，像開設facebook帳戶般簡單﹗」McGinlay指開帳戶時要提供姓名、個人名下的銀行帳戶等資料，登入後可參與競投。以往客人習慣用桌面電腦競投，常因忘記登入密碼而煩惱，相信日後會有更多人用手機或平板參與競投。「用手機或平板會方便得多，一來可乘搭交通工具時參加；二來個人化的隨身裝置方便長時間登入。」他鼓勵客人小心保管自己的隨身裝置。

「網拍程序安全，當成交後用銀行帳戶付款時，銀行會要求付款人提供個人識別碼（PIN number），沒識別碼認證身分不能完成交易。」他說無論是網拍還是現場拍賣的交易條款都相同，參加者須遵守下標的決定。若出現任何售後問題或爭議會由專人處理。

McGinlay鼓勵藏家先透過網站和手機程式瀏覽專場的資料及電子圖錄。在拍賣開放的競投時段，可透過網站或應用程式出價競投。「網站有不少貼心功能，例如可推送競投情况通知，當出價被超越後會馬上告知；下標前系統會顯示下一口的競價，並顯示連同買家佣金的價錢，令買家心中有數。」成功得標者會收到電郵通知付款及取貨詳情，帳單會細列成交價、應付佣金等資料。他說網上實時參與現場拍賣的操作模式和網拍專場相似，可留意有關頁面的指引和細則。

網站功能及技術支援

他表示，電子圖錄技術不斷發展，效果不比印刷版輸蝕。「電子版除有多角度的圖片，亦逐漸提供更多展示模式，例如電腦可按拍品的尺寸，把拍品的圖片置入一個虛擬展覽場地，讓客人知道比例。以油畫為例，電腦會按作品的尺寸在作品背後配置一幅牆壁；而珠寶、腕表類則會由虛擬的模特兒佩戴展示。」他說拍賣行的翻譯小隊會努力提供不同語言版本的內容，除中文亦會提供日語、越南語等其他語言。

如藏家在開設帳戶或使用時遇上技術問題，可致電或電郵客戶服務部。「若涉及拍賣會的技術問題，建議聯絡主理是次拍賣會的分部。例如網拍專場在紐約舉行，最理想是聯絡當地的客服部。因各地有時差，辦公時間有分別，主理的同事會較熟悉相關運作。」

文：呂瑋宗

編輯/ 廖偉龍

美術/謝偉豪

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