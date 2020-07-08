網拍步驟：留意拍賣行交易規條

【明報專訊】邦瀚斯亞太區業務總監何若雲（Vanessa Herrera）說近月來的網拍專場吸引年輕藏家參加。珠寶、名表及威士忌等跨品類網拍專場的新客戶佔逾40%，而專場的30%競投人士是40歲以下的藏家；「威士忌網拍」更吸引20多歲的競投者參與。每家拍賣行有各自的交易規條，以下她分享參與邦瀚斯網拍的方法及注意事項。

■網拍指南（圖1-5）

1. 前往邦瀚斯官網bonhams.com，於首頁「ONLINE ONLY AUCTIONS」（網上專場）欄目中選擇公開競拍的場次。

2. 在電子圖錄中點擊「REGISTER」（登記），系統會引導登入帳戶或建立新帳戶，需輸入信用卡資料和帳單地址。除閱讀圖錄，亦可透過頁面中的專家微信號查詢更多資訊。

3. 每件拍品的小圖標下方有「下一個出價」按鈕，點擊後可參與競投。

4. 藏家可選擇親自前往拍場領取成交拍品（I will collect the item(s) from the sale location）或安排將拍品送到指定地址（I want the item(s) shipped to my address）。

5. 「Maximum bid」（最高出價）意思是願意提出的最高競投金額。輸入後電腦會協助出價，確保成為最高出價者，至達「最高出價」為止；而點擊「Also show bid as」可選擇顯示的貨幣。當清楚拍賣細則及保證條款後，按「Place bid」（下標）參與競投。

◆注意事項

1. 買家佣金

邦瀚斯的買家佣金按拍賣地點而定，網站會註明，而網上專場則視乎該專家部門的所在地。以香港為例，買家佣金計算方法如下：（見表）

2. 付款安排

新客戶可用銀行轉帳付款；舊客戶可用信用卡付款，並享有30天免倉儲存費安排。

3. 網拍客戶服務

如藏家未能出席預展，職員可用手機拍攝作品不同角度的相片及影片，甚至用視像會議提供講解。拍賣時如藏家意外輸入錯誤金額可馬上與服務員聯絡，一般可即時糾正價格。