本地拍賣：中西家具 兼容並蓄

【明報專訊】國際知名珠寶設計師羅啟妍對歷史文化相當有研究，也是本港的著名藏家。她對中外的椅子甚有興趣，除收藏17至20世紀的中國古董家具外，也對北歐等西式椅子愛不釋手。其藏品穿梭新與舊、中與西之間，展現高度的兼容並蓄精神。

她認為家具可把房間、花園的空間劃分出不同區塊；而有特色的設計亦可為空間增添美感，例如造型簡約、使用高級木材製造的圓背椅，可令家居變得更賞心悅目。另外，家具設計亦會與時並進；出色的作品會從傳統的設計原則出發，再由工匠發展成創新的技術。榫接技術是極具價值的傳統家具製造工藝，不少工匠在傳統技術的基礎上繼續用心研究，盼望作品更持久耐用。

在7月舉行的富藝斯香港春拍會有不少羅啟妍心愛的藏品登場，包括中國當代藝術家暨設計師邵帆在1995年起創作的《椅子》系列。邵帆在系列中替中國古董家具設計注入強烈的視覺對比元素，例如作品《〈王〉椅》把圓背椅分成兩半，再在中間置入一張剛硬造型的黑色椅子。此充滿趣味性的設計，目的是探討明朝家具與當代設計間的關係。

■永恆形式：羅啟妍收藏

拍賣：富藝斯香港20世紀及當代藝術和設計日間拍賣

日期：7月9日

地點：香港金鐘JW萬豪酒店

查詢：www.phillips.com/auctions/auction/HK010120

文：呂瑋宗