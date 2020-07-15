結合時裝珠寶 女性自主象徵 20周年陶瓷腕表 經典再演繹

紀念腕表：J12 Paradoxe腕表以高超切割技術組裝不同尺寸的黑色及白色陶瓷表殼，使兩者合而為一，在一枚腕表上同時呈現Chanel的黑白美學。$64,200（品牌提供）

【明報專訊】在2000年之前，我們可能會想像未來科技令生活變得更先進方便，但來到2020年的當下，科技可能進步了，人類本身卻彷彿沒多少進步，好像性別平權、種族歧視等議題，相關的討論到今天仍然沒完沒了。Chanel在20年前為慶祝千禧推出J12系列，將陶瓷物料躍升成為腕表上的珍貴材質，改寫了一直以來的鐘表歷史，而20年後J12已成為時代女性的腕表代表，象徵女性自主的精神。

要了解J12何以成為女士夢寐以求的腕表，甚至連男士也想擁有的第一件Chanel產品，可能先要重溫此腕表系列20年來的變化。在2000年，最初登場的J12腕表以全黑色陶瓷表殼的造型示人，在當時來說是劃時代的設計——當年陶瓷物料並未在鐘表界普及，而且也少有全黑色設計的表款。在全黑版J12的成功後，品牌在2003年發表38毫米及33毫米的純白陶瓷新裝，正式確立J12以黑白兩個主色的風格定調，也確定了在傳統貴金屬主導的高級腕表外的另一路徑。

黑白色定調 功能推陳出新

在功能方面，J12由最初的三針設計開始，不斷延伸至其他複雜功能。2002年首先加入計時功能，2005年則有陀飛輪裝置；同年Chanel更採用與跑車底盤材質相同的鋁合金，研發出極致輕盈的J12 Superleggera腕表。2007年，J12 GMT腕表加入了兩地時區顯示功能，迎合大家經常外遊和公幹的需要，之後數年各大小品牌亦不斷推出GMT腕表——今時今日全球因疫情而封關的情况下，再回望這一陣GMT熱潮，可算是別有一番感受。

2008年，Chanel找來Audemars Piguet合作重新設計機芯，擺輪橋板和以黑色陶瓷包覆的黃金自動盤，貫徹J12美學。翌年推出的J12 Intense Black腕表，將一塊純陶瓷切割成724顆長階梯形切割精密陶瓷，並鑲嵌於腕表上，在陶瓷應用方面突破傳統製表的框框。2010年J12面世10周年，品牌推出防水深度達300米的橡膠帶J12 Marine腕表，並找來製表大師Giulio Papi團隊研發J12神秘逆行腕表，以創新技術結合陀飛輪、分鐘數位顯示、逆跳分針、10天動力儲存和按壓式垂直表冠的設計，顯示品牌對高級腕表的重視。

盡顯大膽創新趣味調皮

雖然說黑白一直是Chanel的主旋律，品牌在2011年曾大膽採用鈦陶瓷材質製成J12 Chromatic腕表，此全新材質在光線照射下會呈現出絢麗多變的光澤。2013年，J12 Moonphase腕表加入月相盈虧面盤，搭配閃爍微光的深藍色砂金石。翌年發表的J12-G10腕表則借用NATO表帶這個經典軍事元素，為女性腕表注入大膽新意，一年後再推出J12飛行陀飛輪腕表，向高級製表工藝致敬。

2016年是J12另一個特別的年份，僅19毫米的迷你版J12．XS問世，由現任品牌腕表創意工作室總監Arnaud Chastaingt設計，除了搭配經典陶瓷表帶，表身亦可在戒指、手套、手環、大型款手鏈上呈現，甚或飾以鑽石及Lesage刺繡，將腕表與Chanel的時裝和珠寶結合為一。2017年，品牌創辦人Coco Chanel化身成頭戴帽子、腳踩高跟鞋、身穿緄邊外套的卡通人物，其雙手則成為表盤上的指針指示時間，盡顯Chanel趣味調皮的一面。這些設計正好表明Chanel跟其他腕表品牌不同之處，集高級時裝、珠寶、腕表於一身。

為迎接系列20周年，去年Chastaingt重塑了J12的設計，例如表圈上凹形切口的數量和數字字體的改動，表冠厚度減少，表殼厚度則略為增加，讓腕表外觀看起來更柔和細緻。一體成形的陶瓷表殼和藍寶石水晶表底鏡，讓大家能欣賞全新設計的Calibre12.1機芯。

組裝兩色陶瓷 黑白美學合一

來到今年，品牌推出既矛盾又反傳統的J12 Paradoxe和J12 X-RAY腕表。表匠在J12 Paradoxe腕表以高超切割技術組裝不同尺寸的黑色及白色陶瓷表殼，使兩者合而為一，在一枚腕表上同時呈現Chanel的黑白美學。跟Paradoxe結合黑白的設計相反，X-Ray則將兩種顏色「去蕪存菁」，以藍寶石水晶表殼突顯澄澈感覺。腕表配上全新Caliber 3.1-J12 X-RAY機芯，由底板、計時表橋及齒輪橋皆由藍寶石水晶製成，每個組件的厚度不超過1毫米。表盤同樣採用藍寶石水晶製成，鑲嵌長階梯形切割鑽石時標，看起來就像懸浮一樣。這亦是史上首枚表鏈鏈節，完全由未加工藍寶石水晶切割製成的表款。

除了以上兩枚腕表，限量發行2020枚的J12．20表款將品牌的其他經典設計元素「合體」，對Chanel迷來說吸引力可能更高。表圈和表盤刻上2.55手袋、山茶花、N°5香水、甚至斜紋軟呢外套等20個品牌經典符碼，可說是為一眾粉絲度身訂做。品牌今年亦特別推出Mademoiselle Privé珠寶鐘表系列，由琺瑯彩繪、雕刻和珠寶鑲嵌師，將巧奪天工的工藝和技能運用於高級腕表及珠寶中，包括Coco坐鐘、18K白金Mademoiselle女士吊飾隱藏時計、斜紋軟呢手鐲型隱藏腕表等。這些超越一般腕表品牌框框的豐富多變設計，正正是Chanel腕表愈做愈成功的原因。

文：張曉冬

編輯/ 廖偉龍

美術/謝偉豪

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