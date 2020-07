清爽短褲 夏日解放雙腿

【明報專訊】穿著短褲的男人,只應該在網球場或沙灘出現?時裝設計師Tom Ford曾「限制」男士在城市中以短褲示人,認為一眾男士應該力保優雅gentlemen形象。不過,隨着時代過去,時裝界已不再死守這古板觀念,近數個季度,在時裝天橋上都不難發現時尚精緻的男裝短褲造型,好讓男士於炎夏甩掉悶熱長褲,給予雙腿感受清涼微風的機會——在夏天穿短褲,其實是正常不過的事。

「A man should never wear shorts in the city. Flip-flops and shorts in the city are never appropriate. Shorts should only be worn on the tennis court or on the beach.」若根據Tom Ford曾說過的話,在城市中「踢拖」、穿男裝短褲就是有失禮儀,犯下時尚禁忌?全靠一眾時裝品牌推波助瀾,男裝短褲不但得以申冤,而且還以「自由反叛」的姿態現身——長度縮短至膝蓋以上的位置。

品牌合力捧紅膝上短褲

打從2019春夏季度起,男裝周天橋上已開始出現一股「膝上短褲」的潮流趨勢。不少時裝品牌銳意改變大家對男裝短褲的刻板觀念:優雅的Hermès,推出呈傘狀線條的短褲;漸見年輕化的Fendi,設計FF印花圖案短褲;至於極具前瞻的Prada,更帶來近似泳裝的「短褲仔」,大膽挑戰男士的底線。

家居絲綢boxer變「去街衫」

當部分人還在懷疑男士對「短褲仔」的接受程度,來到2020春夏季度,膝上短褲不但沒有退下來的迹象,反而有愈來愈短的趨勢。部分形象「花枝招展」的品牌,如Versace與Etro,更將本應在睡房中亮相的絲綢boxer短褲變成「去街衫」,不但透過「涼浸浸」的面料為穿者提供舒適度,同時挑戰「內褲外穿」的模糊界線。至於,備受潮人喜愛的Jacquemus,則為印花短褲襯上一件得體的西裝外套,平衡兩件items的兩極感覺,提供男裝短褲的新潮配搭技巧。

不得不承認,男裝短褲在某些場合中可能會不夠體面與莊重,然而,某程度上它確實給予男性更大的空間展示身形,帶來一種解放與自由感覺。說了這麼多,各位男士又是否準備好於今夏以短褲示人?

文:劉詩言

模特兒:Milo D(Quest)

化妝及髮型:Chris Lam

編輯:梁小玲

