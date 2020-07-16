夏日沙灘裝 和陽光走一趟

【明報專訊】荒謬的政局、再度上升的疫症確診數字、留港見證二次回歸或是遠走他方由零開始……無論我們的遭遇如何，實不應被沮喪折服及主宰，大家可以由一件泳衣開始，選擇自己的生活方式。

陽光普照的夏日能為人帶來愉悅開朗的心情，穿上時尚品牌推出的泳裝與沙灘裝避開人潮往外「曬一曬」，才不辜負明媚的陽光。以Fendi的monogram比堅尼泳衣為例，雖然用色沉實，但布料上的FF標誌低調中帶點奢華感覺，配以容量特大、工藝超卓的拉菲草織tote bag，就可輕裝瀟灑上路。

畫家山口晃創作日式印花絲巾

至於另一個以工藝征服女士的品牌Hermès，推出的一件頭泳衣雖不及比堅尼般性感，卻在更大的面積印上品牌引以為傲的印花，穿上定必引來羨慕的目光。配合綴以Étriers斜織真絲印花細節的草帽，或全新印花絲巾，斑斕色彩更能襯托夏日艷陽。值得一提的是，品牌藝術總監Pierre-Alexis Dumas今季特別邀請了日本畫家山口晃（Akira Yamaguchi）到訪法國，創作出富有日式美藝風格的印花絲巾，構圖參照品牌的藏品及精湛工藝，向愛馬仕工匠致敬。

野生動物、昆蟲及樹林為主軸

Dior亦專為夏日推出Dioriviera限量系列，以野生動物、昆蟲及樹林的印花為主軸，雖然只有單色調，卻充滿超現實度假感覺。除多款泳衣、披肩、帆布鞋和其他配飾外，系列還包括Dior Maison的家品設計如靠墊、餐墊，甚至太陽椅。但女性最關心的始終是手袋，最近大熱的Catherine Tote及Dior Book Tote在系列中換上全新刺繡圖案，比經典的Dior Oblique提花更為別致。

雖然各大品牌都推出泳裝及沙灘裝應市，但其實沙灘裝定義廣闊，我們大可因應不同活動需要而選擇將春夏系列變成自己的沙灘裝。例如Gucci春夏系列中的黑色薄紗晚裝，可化成穿在泳衣外的一件長袍，襯以紅色魚網絲襪及高跟鞋，突破沙灘裝的底線思維。

查詢：Dior 2524 8277 （Landmark店） EA7 2322 7707 （Chater House店） Fendi 2524 1339（Landmark店） Gucci 2524 4492 （Landmark店） Hermès 2525 5900 （中環店）

文：溫兆明

協力：康詠然

模特兒：Viki L （We Managment）

化妝及髮型：Sammy

統籌：溫兆明

編輯：陳淑安

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