Collect：輕鬆潮玩藏品 KAWS 小丸子當拍賣主角

《櫻桃小丸子寶路膠片》——規格：壓克力、賽璐珞片（共5件，圖中是其中一張，每幅約22.5× 26厘米） 估價：$80,000至120,000 成交價：$94,400 特色：小丸子在疫情下為不少家庭解悶，此作被納入ARTitude專場。（保利提供）

《標靶》（左上） 作者：張恩利（內地） 年份：2005年 規格：油彩、纖維板、裱於鋁裝置（直徑42.3厘米） 估價：$120,000至$180,000 成交價：$165,200／《海盜孩童》（左下） 作者：七戶優（日本） 年份：2003年 規格：油彩、木板（直徑30厘米） 估價：$80,000至$120,000 成交價：$236,000／《我給你帶了太陽來》（右） 作者：黃本蕊（台灣） 年份：2009年 規格：壓克力、畫布（51×40.5厘米） 估價：$50,000至$100,000 成交價：$129,800／感覺相近：3位作者來自不同地方，色彩表現感覺卻相近，其中黃本蕊的作品被納入ARTitude專場。（黃志東攝）

【明報專訊】受疫情影響，各拍賣行春拍相繼延期，無獨有偶齊齊擠在7月舉行。除預計藏家未能來港現場競投，還要面對消費意欲疲弱的危機。有拍賣行主動出擊，用創意開拓另類潮流生活藝術專場。「收藏吳冠中畫作的老爺爺，也會對《櫻桃小丸子》等主題畫作感興趣！」專家余箐憫說，資訊發達磨平了不同年齡層藏家的興趣差距。

去年春拍前曾訪問保利香港現當代藝術部門主管余箐憫，她一口氣介紹數十幅價值連城的吳冠中珍品。今年她把長長秀髮剪短，展場中的珍品亦換上潮流、動漫主題藝術品。「吳冠中等重磅作品會留待秋拍登場，今季以輕鬆、活潑的主題作主打！」

「我們一向有徵集玩具、動漫主題藝術品，我們相信生活化類型拍品在疫情下會較受關注，便索性構思一個專場，開拓一個較活潑的板塊。」余箐憫說今次把部分玩具、動漫主題藝術品抽出來，放在名為ARTitude的專場，緊接現當代藝術專場後舉槌。今季現當代藝術專場的拍品價格平易近人，領銜作品估價約160萬港元起，在預展和ARTitude專場的潮玩放在一起毫無違和感。

不同年齡層藏家也愛玩具動漫

「據過往幾季的經驗，30多歲的藏家會對Kaws公仔此類潮玩感興趣。但我們發現這些潮玩也受一些60多歲的藏家注意。」她說近年資訊發達，年長藏家經手機等渠道吸引多元化的收藏資訊；加上疫情下和家人多了時間共處，增加了對潮玩藏品的認識。「除傳統的吳冠中作品，年長藏家也覺得動漫主題可愛，相信把一幅《多啦A夢》畫作掛在家中可逗家人開心。」疫情期間不少人躲在家中，《櫻桃小丸子》等角色陪伴不少家庭解悶，相關藝術品在今季大受歡迎。

潮玩作品一般較「直感」

余箐憫說日本藝術家除了Madsaki外，六角彩子最近也炙手可熱。「六角彩子的創作隨心所欲，透過不規則形狀的紙皮創作作品《香菸》。」其作品主題以青少年、兒童為主，《香菸》中肖像的眼神不太友善，令人感覺像個小孫女向老爺爺控訴對世界的不滿。那欣賞吳冠中和六角彩子的作品角度有何不同？「吳冠中作品以山水風景為主，借大自然風光抒發內心感受。」余箐憫說畫面中其實暗藏不少符號，要解讀需具一定功力，人生歷練少的人未必易被觸動。相比起來，她認為：「潮玩作品一般較『直感』（直接感受），如六角彩子筆下的人物要笑就笑、想哭就哭，情感表達直接、不會有太多掩飾。」

文：呂瑋宗

編輯：陳淑安

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