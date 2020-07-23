中性珠寶 跨界玩搖滾

B.zero1 Rock吊墜（上）配以全新設計的幾何頸鏈，跟手鐲（下）一樣在邊圈的位置鑲上鑽石點綴。頸鏈連吊墜$44,500、手鐲$113,500（品牌提供）

【明報專訊】今年好像不少時裝珠寶品牌也推出20周年紀念款式系列，回想起來，正是因為20年前大家走進千禧年代，希望製作一些全新系列慶祝新世紀來臨。Bulgari當時更有先見之明，提早在1999年推出B.zero1系列，為一向主要以女士為對象的珠寶界帶來新氣象，創造出無論男女也適合佩戴的珠寶；來到今年則再下一城，推出全新B.zero1 Rock，表揚年輕世代的叛逆搖滾精神。

今時今日大家都知道B.zero1，但你知道B.zero1的名稱代表什麼意思嗎？B是Bulgari的首字母，zero 1代表的正是0和1，既是電子世代的符碼，也象徵「新生」與「永恆」。B.zero1系列採用圓柱體造型的設計，其靈感源自品牌發源地羅馬的競技場，這個象徵羅馬偉大歷史的地標，也是人類歷史上重要的建築物。珠寶的外形正好能讓人一眼認出其來自羅馬的根源。

為了佩戴上的舒適，品牌在戒指中間的部分用上具有延展靈活度的管狀鏈條，設計造型參考了名為tubogas的老式可伸縮煤氣管線，這工藝原本幾近失傳，但被Bulgari引用後，就成為其設計特色之一。

女裝戒指造型簡約 引男士青睞

第一枚面世的B.zero1是18k金5環款式的戒指，去年20周年紀念，品牌特別推出原版戒指的復刻版本，並增加玫瑰金、白金和鑲鑽的款式。當初品牌創作B.zero1時，其實並沒有刻意設計一枚男士佩戴的戒指，而是想以充滿力量、線條、立體建築美的造型，代表千禧年輕世代的個性，但也因為它的造型簡約摩登，給合力與美的感覺，於是不單止女士喜歡，連男士也對它有興趣，令它成為Bulgari第一個中性珠寶系列，為品牌打開男士市場，近來韓國男子組合EXO隊長金俊勉便經常佩戴B.zero1亮相。戒指圈邊上刻上的「BVLGARI BVLGARI」字樣，是品牌最經典的logo設計。

值得一提的是，很多人也有一疑問：品牌的名字究竟是Bulgari還是Bvlgari？其實品牌創辦人是希臘人，其姓氏的拉丁字母拼法是Bulgari，當時他移居羅馬開店，希望能融入羅馬文化，於是便將品牌的字母改成古羅馬文，而古羅馬文沒有U，都寫成V，而且沒大小寫之分，於是Bulgari也就變成「BVLGARI」。所以可以說品牌的名字的確是Bulgari，而全大階的BVLGARI是品牌以古羅馬文拼成的logo（所以其官方網址也是以「u」登記，但進入網頁後顯示的則是大大的BVLGARI logo）。

幾何鉚釘 靈感源自80年代頸鏈

B.zero1多年來曾推出過不少變化款式，包括跟已故建築師Zaha Hadid聯手合作的Design Legend，以及每年為救助兒童會特別推出的Save the Children系列。今年最新面世的B.zero1 Rock，則展現品牌的叛逆個性，從1980年代一款綴以鉚釘的Bulgari tubogas復古短頸鏈設計取得靈感，在戒指、吊墜、手鐲圓環的螺旋線條中，加入大膽前衛的幾何鉚釘，顯示獨特個性。

戒指方面，有邊緣鑲飾鑽石的經典黃金款式，或在兩邊注入黑色陶瓷的玫瑰金款；而設計源自B.zero1戒指等吊墜，則配以全新幾何頸鏈，新推出的耳環亦同樣洋溢顛覆傳統的搖滾精神。由當初跨越性別的設計，到Rock系列散發的搖滾精神，B.zero1一直打破傳統珠寶設計的框框，為大家帶來驚喜。

文：張曉冬

編輯/王翠麗

美術/謝偉豪

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