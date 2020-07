【明報專訊】獨特個性(Independent)、堅強(Strong)、力量(Powerful),可說是千禧世代的面貌,這也是Tiffany T1珠寶系列背後的精神。Tiffany早前找來鄭秀文(Sammi)合作,拍攝全新T1珠寶系列「T One. I am the one. 」短片,短片中她穿上西裝套裝造型沉着思考,又換上充滿活力的運動裝束練習拳擊,正正演繹出剛柔並濟的現代時尚女性形象。

忠於自己 堅持信念

無論生活或工作,Sammi一直忠於自己、熱愛生命,堅持自己的信念,遇到任何景况均樂觀應對。她表示自己最喜歡T1系列中的18k玫瑰金半密鑲鑽石手鐲,喜歡其經典「T」字圖案、立體設計、棱角分明的結構,散發出堅強力量的個性。她以Tiffany T1系列,寄語現代女性堅持理想,勇於挑戰極限。

文:張曉冬