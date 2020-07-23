拋開乏味黑白灰 3招襯色 知性OL必學

【明報專訊】打開家中衣櫥，卻永遠離不開黑白灰這3種顏色？特別是很多職場女性，平日都喜歡以素色打扮示人，貪其夠方便百搭，又怕穿得鮮豔亮麗會顯得太過隨性休閒，有損專業形象。近日大家可能stay at home或work from home，正好有更多時間研究衣著，打破這個沉悶乏味的襯色定律。不妨參考以下3個色彩配搭技巧，輕輕鬆鬆襯出各種知性簡約、時髦的返工look，讓你以後在辦公室內工作，或下班時走在人頭湧湧的街道，都能靠着一身亮眼繽紛的裝束大放異彩。

◆level 1

同色系：深淺拼湊和諧層次感

同色系裝扮是最基本入門的色彩配搭方法。所謂同色，並不是指全身上下都要一模一樣，而是利用同一類別顏色的深淺變化，拼湊出自然和諧的層次感。今次示範利用大地色為主調，如當中最深的啡色和最淺的米色，兩者明暗度和飽和度的對比強烈，可營造出tone on tone的視覺效果之餘，亦比起單一色彩的裝扮更顯心思。

除了顏色上的配襯，善用不同材質的單品混搭在一起，能夠錦上添花。如上身的米色雪紡恤衫和淺啡色的西裝外套，可襯上一條質感截然不同的深啡色皮褲，再配襯同屬大地色系的卡其色皮質手袋和駱駝色涼鞋，漸變的色彩搶眼花俏，同時保留了earth tone自然樸實的氣質，給人成熟幹練感覺，還帶點old Céline的高貴格調。如果你的髮色偏啡，穿上這一身裝扮，更能提升整體和諧統一感。

Shirt：Uniqlo

Blazer：Sandro

Pants：Zara

Sandals：H&M

Sunglasses：Alexander McQueen

Handbag：COS

◆level 2

粉色系：近似色優雅搭配

要數最能代表春夏天的顏色，怎少得充滿少女心的粉嫩色調pastel colour？雖然這類淺粉色系始終不及黑白灰沉穩百搭，但就是勝在顏色吸引，柔和耐看。只要配搭得宜，同樣可以襯出一身時髦優雅的造型。

如圖中類近Tiffany blue的淺藍色西裝外套，很多OL或會挑選同樣簡約清新的白色衫褲配襯，以平衡外套鮮豔搶眼的視覺效果，及避免給人可愛稚嫩的印象。但如果想在配搭上加添一些變化，不妨利用近似色系的配搭技巧，將粉紫、薰衣草、水藍、天藍的服飾拼湊在一起，甚或是選用深藍色配件營造對比碰撞的colour blocking，增強整體造型的協調度，清爽舒雅之餘更顯獨特玩味。

Top、Handbag：COS

Blazer、Pants：Zara

Sandals：H&M

Sunglasses：McQ Alexander McQueen

◆level 3

鮮豔色：強烈冷暖對比顯個性

很多人看到大紅大紫的服飾都會立刻耍手擰頭，生怕一不小心就會給人留下bad taste的印象，但其實這類fluorescent color（鮮豔色）的單品十分適合用於點綴素色造型，亦可與多於一種的鮮豔色或熒光色系互相配搭，從而令整體造型更加突出，更顯個性。如果你的職業屬於創意類別，就更應要跳出框框嘗試一下。

如圖中一身豔麗耀眼的裝扮，就用了幾種不同鮮豔色彩以對比技巧配襯，例如紅配綠、紫配黃，這些組合的強烈冷暖色差，能夠在色度上形成互補效果，拼湊在一起時更能突顯兩者之間鮮豔搶眼的特質，活潑跳脫且十分有張力，再襯上設計感強的綠色金屬粗鏈側孭袋，時尚感更瞬間提升。

Top：GU

Blazer、Pants：H&M

Shoes：Zara

Sunglasses：Balenciaga

Bag：Bottega Veneta

文：康詠然

統籌 / 溫兆明

編輯/林曉慧

美術/謝偉豪

電郵/ lifestyle@mingpao.com

■查詢：

Bottega Veneta www.bottegaveneta.com

COS www.cosstores.com

GU www.gu-global.com

H&M www.hm.com

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Puyi Optical www.puyi.com

Sandro www.sandro-paris.com

Uniqlo www.uniqlo.com

Zara www.zara.com