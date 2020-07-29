優雅復古腕表 重溫1940年代自由無憂精神

【明報專訊】就像時裝愛將不同年代的設計元素重新帶到潮流之中，近年不少腕表品牌也推出復古腕表款式作為主打。有腕表品牌便選擇重溫1940年代末的自由無憂精神，當時艱苦的戰爭剛結束，大家正準備迎接繁榮昌盛、歌舞昇平的新時代。在全球混沌的當下，這枚腕表正好提醒大家需要保持樂觀，對未來常存信心。

當1940年代末二次大戰完結，時裝開始再現優雅設計，男士穿起西裝，人們盛裝赴會，跟隨爵士樂隊的節奏起舞，腕表亦由原本的戰時裝備變得普及。Longines便趁此時機設計了被收藏家暱稱為「Tuxedo」的腕表——因為其銀白色表盤加上黑色圈的設計，襯以超級夜光塗層的纖巧指針，讓人想起當時男士穿著禮服出席舞會場合的正裝造型。

黑白配色 呼應Tuxedo造型

品牌參考當時的設計，推出復刻版Heritage Classic-Tuxedo腕表，包括三針及計時表兩個款式。為了保留原設計，品牌在表盤上刻意不加上「Automatic」（自動上鏈）字樣，表盤上亦不設置日期顯示窗。腕表配襯半啞黑色皮帶，保留當時的美學精髓。三針表的小秒盤設於6時位置，表殼直徑38.5毫米，內藏L893.5矽游絲機芯。計時表表盤備有啞黑、銀白及夜藍色調，表盤上亦加上測量速度的刻度，是品牌腕表中較罕有的功能。表殼直徑40毫米，內藏專為品牌Heritage系列而設的L895.5矽游絲機芯。

據知品牌今年原定會有更多Heritage系列腕表面世，但因為疫情影響或會稍為延期。不過除了忠於原著的Heritage系列，Longines也一直推出不少復古味濃的腕表，例如Flagship和1832系列。

亮麗與暗啞 兩種黑色調

Flagship腕表系列在1957年推出，是當年品牌首次賦予名稱的腕表系列之一（之前品牌並沒有刻意為腕表系列命名），Flagship的名字取自海軍艦隊中的指揮艦，充滿征服意味。品牌今次從1957年面世時，鐘表收藏家垂青的稀有黑色表盤型號中汲取靈感，製成黑色Flagship Heritage腕表。腕表配備L615自動上鏈機芯，精鋼表殼直徑38.5毫米。腕表向當時的設計致敬，亮麗黑色表面附以條形刻度。日期顯示窗設於6時位置和小秒盤中間，配以玫瑰金色指針及防反光塗層藍寶石水晶表鏡，重現1950年代設計美學。表背飾以系列的標誌設計，以黃金及藍色琺瑯材質製成的軍艦徽章。

以品牌創始年份為名的1832系列，今年亦採用黑色為主調。三針或日期顯示款式備有直徑30毫米及40毫米選擇，另外亦有配搭L897機芯的年曆表和L899機芯的月相顯示功能腕表。此系列配以透明底蓋設計，讓大家可以欣賞機芯運作。

Spirit系列表揚探索精神

在一系列呼應歷史的腕表外，品牌亦承先啟後推出全新腕表系列Spirit，向品牌多年來支持的傳奇飛行家及探險家如Amelia Earhart、Paul-Emile Victor等的探索精神致敬。腕表擁有傳統飛行腕表的特有功能，同時加入時尚的線條設計元素。特大型表冠、分鐘刻度、水晶表鏡邊緣的設計、表面數字特色字款、菱形刻度，加上夜光塗層的棒形指針，都是從航空領域汲取的元素。腕表選用L888.4及L688.4矽游絲自動機芯，能量儲備分別長達64及60小時，獲瑞士天文台COSC認證，分別備有三針、日期顯示和計時型號，並有啞黑色、銀色及藍色太陽放射線紋表面設計。每枚表盤上均印有5星圖案，象徵品牌機芯的質量和可靠度，襯以精鋼鏈帶或深啡色、淺啡色及藍色真皮表帶。

潛水腕表方面，HydroConquest系列由早前面世的藍色、灰色及黑色型號延伸到最新推出的綠色，靈感源自精彩的水上運動世界，配備綠色陶瓷表圈及同色表面。腕表有41和43毫米直徑兩款尺寸，內藏自動上鏈機芯，另包括防水300米、單向轉動表圈、旋入式表冠及底蓋等潛水表功能，襯以精鋼鏈帶或綠色橡膠表帶，簡易更換表帶裝置能輕易轉換表帶，不需任何工具。

除了機械表，Longines在石英製表歷史上亦是重要一員，品牌曾在3年前推出Conquest V.H.P.腕表系列。今年新款設41及43毫米兩個尺寸，配備時、分、秒及日期（萬年曆）顯示，銀色、黑色或藍色表面上飾以阿拉伯數字及刻度，並加上超級夜光塗層，配搭啡色或與表面同色調的黑色及藍色表帶。V.H.P.系列的石英機芯包含多項先進功能，即使受撞擊或受磁干擾後，仍能重新調整準確時間和日期而毋須人手調校，無論在任何環境之中，同樣精準可靠。

文：張曉冬

編輯/ 王俊杰

美術/謝偉豪

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