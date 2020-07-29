Watch News：收藏家系列腕表 舊作修復重新登場

【明報專訊】也許大家都有戀舊的特質，覺得過去的東西總是美好，所以才有那麼多人喜歡收集vintage的物品。Vacheron Constantin近年也將品牌的舊作修復翻新，以Les Collectionneurs收藏家系列的姿態重新示人。今年品牌特別找來男裝精品店合作，將部分收藏家系列腕表在The Armoury置地廣場店寄賣（至7月31日）。

無論是懷表或是腕表，是簡單三針、報時裝置、天文曆法還是計時表，品牌的歷史傳承部門從拍賣會、私人收藏家手中等各種管道，找出在專家眼中具代表意義的鐘表。蒐藏的作品主要是生產於1910至1930年間的懷表和1970年之前（主要集中於1940至1960年之間）的腕表。在修復之前，每枚腕表均需經過檢驗，對照品牌保存的表殼與機芯序號檔案，確保其為品牌真品。透過技術檢測了解腕表內部狀况，然後清潔或修復，確保時計得到適當保養，盡可能回復到初出廠時的狀態。

品牌是少數仍保有歷史時計與其大量原始零件的品牌，而在某些情况下，製表師亦會以手工方式操作機器，製作與原有規格相同的零件。修復後成為收藏家系列一員的腕表，均附有真品證書以及提供兩年國際保養。

跨越兩世紀女裝鐘表

品牌這次亦同時將跨越兩個世紀的女士鐘表帶來香港展出，例如1910年飾以鑽石和琺瑯的鉑金及黃金女裝吊墜表、1912年出品鑲有鑽石的八邊形鉑金及黃金女裝手鏈表等，有興趣可到品牌1881 Heritage店欣賞（展出至8月6日）。

文：張曉冬

查詢：Longines 2518 9987 Vacheron Constantin 2301 3811