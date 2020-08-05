鏈帶潛水表 「鈦」方便洗手防護

全日曆月相腕表：Villeret Quantième Complet全日曆月相腕表，配備品牌自行設計研發和生產的6763自動上鏈機芯，具有4天動力儲存及用上具防磁功能的矽游絲。$171,000（鄧宗弘攝）

鈦金屬鏈帶：Fifty Fathoms自動腕表配有黑色或藍色太陽放射紋表盤，另有大日期腕表款式，是品牌首次用上鈦金屬鏈帶。$142,000（鄧宗弘攝）

專利系統：鈦金屬鏈帶的鏈節用上專利系統，通常作橫向設置的螺釘，被裝置在鏈節的內側。（鄧宗弘攝）

【明報專訊】疫情肆虐，如非必要大家都應stay at home，但有時工作關係仍需外出見客，大家唯有勤洗手做好清潔防護工作。出外見客很多時也要佩戴腕表，此時此刻，金屬鏈帶款式比皮帶腕表好像較為方便，至少不用太擔心洗手時水濺的問題。Blancpain最近便為其潛水表款Fifty Fathoms推出首枚鈦金屬鏈帶款，正符合現時的抗疫需要。

Fifty Fathoms的歷史可追溯到1953年，當時是Blancpain面世的第一枚現代潛水表。此腕表家族從此成為潛水表界的經典設計：黑色表盤上的巨大夜光時標和指針、堅固耐用的防水功能，以至可靠的旋轉表圈，都成為後來潛水表的基準。Fifty Fathoms的設計成為日後潛水表的雛形，而品牌亦在製表技術和腕表物料方面不斷創新。

今次品牌為Fifty Fathoms推出3個全新鈦金屬版本，全部皆配上鈦金屬鏈帶，提高了腕表的性能和輕便度，充滿運動感覺。近年鈦金屬成為腕表界常用物料，但早在1960年代初，Blancpain已將之運用到腕表製作上。在當時，鈦金屬主要用於航天業，在製表業中絕少見到，品牌卻在為美國海軍掃雷艦隊生產的一系列特別版MIL-SPEC II款式腕表上用到鈦金屬。品牌後來在2015年一次拍賣會上，投得這批從來沒推出市場的美國海軍腕表，這腕表的表殼由鎳銀（一種非磁性的銅、鋅和鎳合金）製成，再裝上鈦合金底蓋，整個組合提高了腕表的抗壓效能，鈦金屬本身亦有輕巧、抗敏感、抗蝕的特質。

柔滑鏈帶妙藏螺釘

新面世的腕表，將鈦金屬應用到整個表殼和鏈帶位置。鏈帶經過一連串精細組裝和修飾工藝製成，手工緞面拉絲鏈節通過橫向榫釘連接，確保鏈身柔滑但堅韌，貼合手腕，表殼和鏈帶之間亦無縫銜接。鏈節用上專利系統，通常橫向設置的螺釘，被裝置在鏈節的內側，所以大家從鏈帶正面和兩側均看不到螺釘，外觀看起來更完整。至於表身方面，表盤上有任何環境下都易於讀時的Super-LumiNova時標和指針，以及單向旋轉表圈上鑲嵌防刮花的藍寶石水晶等，符合潛水表要求的一切特點。除了鈦金屬表鏈，每枚腕表另配有帆布表帶、NATO表帶選擇。

Fifty Fathoms自動腕表和大日期腕表均配備45毫米鈦金屬表殼，防水深度達30巴（約300米），分別裝上品牌自家製的1315機芯及6918B機芯，同樣配備矽游絲，具有極佳防磁功能。由3個串聯發條盒提供動力，兩款機芯均提供5天動力儲存，透過藍寶石水晶底蓋可欣賞機芯運作。自動腕表配有黑色或藍色太陽放射紋表盤，而大日期腕表則配搭黑色表盤，輕巧而堅固的設計，無論是日常或運動場合，也能輕易配襯各種服飾。

經典「藍鋼蛇」指示日期

潛水表以外，Villeret是Blancpain另一重點系列，今年面世的是Quantième Complet全日曆月相腕表和Ultraplate超薄腕表。全日曆顯示是Blancpain最多人認識的腕表款式，暱稱為「日月星」的腕表功能，曾在1950年代盛極一時。星期和月份以纖巧窗口顯示，日期顯示則用上品牌的著名藍鋼蛇形指針。這源自18世紀的製表傳統，當時的藝術準則要求腕表以一枚形狀獨特的指針指示輔助信息，蛇形指針便在此時誕生。腕表用上38毫米表殼，分別備有白色表盤精鋼版本，以及乳白色表盤紅金版本。表盤上的金色指針和時標材料與表殼配對，每款時計均提供寶石鑲嵌款式。表殼部分用上精緻的雙階表圈設計，配合光滑外廓，不同功能的校正器巧妙地隱藏在表殼中層位置。腕表配備品牌自行設計研發和生產的6763自動上鏈機芯，具有4天動力儲存及用上具防磁功能的矽游絲。

簡潔超薄表工藝精湛

另一枚腕表Ultraplate同樣貫徹Villeret系列的雙階表圈、低調表盤，以及鼠尾草形指針細節。超薄腕表厚度只有8.7毫米，表盤附有日期顯示，跟Quantième Complet一樣，純白或乳白色表盤分別搭配於精鋼或紅金表殼內。表盤上的羅馬數字以人手鑲貼28片黃金紋飾而成，纖細的秒針末端置上品牌創辦人Jehan-Jacques Blancpain的姓名字首。翻到表底，Calibre 1150機芯被精心打磨出圓形紋理，飾有傳統的日內瓦波紋圖案（côtes de Genève），金色擺陀則鑄刻上蜂窩狀圖案，用上兩個串聯發條盒和高性能彈簧。雖然腕表纖薄，動力儲備卻高達4天。鱷魚皮表帶外，還可以挑選更為耐用的精鋼或黃金mille mailles鏈帶，滿足大家的不同需要。

文：張曉冬

編輯/ 梁小玲

美術/謝偉豪

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