Watch News：負責任的黃金

傳統淘金技術：哥倫比亞手工採金業者採用水閘和溜金槽等手工設備，以當地傳統的冲積採金技術淘金，其開採方式不會用到水銀，保護該地區的獨特生物多樣性。（品牌提供）

【明報專訊】今時今日各行各業都講求環保，在珠寶和腕表界亦一樣。Chopard最近與瑞士改善黃金聯合會合作創新項目，向哥倫比亞手工採礦業者採購金原料。

其實自2013年以來，品牌便與Eco-Age攜手合作，與極具影響力的南美採礦業非政府組織——負責任採礦聯盟（ARM）建立了慈善事業關係。2018年，品牌宣布為其所有腕表和珠寶作品創建100%符合倫理道德標準的金原料供應鏈，是全球首家通過提供培訓、社會福利和環境支援直接協助採礦社區的腕表與珠寶品牌。

今次公布的最新項目是跟哥倫比亞的手工採礦業者合作。喬科省是哥倫比亞第2大黃金生產地，卻同時為該國最貧窮地區之一，的確十分矛盾。這些手工採金業者當中46%為女性。他們採用水閘和溜金槽等手工設備，以當地傳統的冲積採金技術淘金，其開採方式不會用到水銀，保護了該地區的獨特生物多樣性。

手工淘金者需要獲取特別許可，通過合法註冊後，允許他們手工生產並每年出售不超過420克的金原料。參與這個項目的手工淘金者將供應金原料予Chopard，這確保他們不僅獲得具有競爭力的價格，而且獲得每克0.7美元的SBGA特殊黃金獎勵（Better Gold Incentive），幫助他們改善生活和工作條件。現時已有500名手工淘金者獲得此支援。

Chopard聯合總裁和藝術總監Caroline Scheufele強調：「可持續發展是一個不斷發展的目標，這是一趟永無止境的旅程。我們比以往任何時候都更應該把保護當地居民作為我們的首要任務，因為他們成就了我們的事業。」品牌跟手工採礦業者的直接合作，亦可確保所有金原料均可溯源，並同時對社區發展和環境負責。

文：張曉冬

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