展出伊莉莎伯泰萊珠寶 訂情祖母綠吊墜 意大利華麗色彩

【明報專訊】有人說，世界正進入新冷戰時代，對前景不樂觀。但不要忘記，人類的歷史總是在高低跌宕中走過，並往往在經歷劫難後，走向更燦爛的新一頁。像二次大戰後的1950年代，在珠寶界中亦掀起一場變革。一直以來高級珠寶也由法國流派主導，戰後的Bulgari卻以前所未見的手法搭配不同色彩的珍貴寶石，開創出獨特的意大利風格珠寶。品牌本月在港首度舉行The Master of Colors珠寶展覽，展出 款經典珍貴古董典藏系列作品及逾百款高級珠寶，其中包括首次在港展出，上世紀傳奇女星伊莉莎伯泰萊與李察波頓於1962年在羅馬拍攝電影《埃及妖后》時的訂情祖母綠吊墜及胸針。

Bulgari向來以令人震撼的方式配對色彩豐富的寶石，並以有別於其他品牌的艷麗凸圓形方式切割（cabochon cut）珍貴寶石，令寶石色彩更見鮮艷，成為令人一望而知的簽名特色，品牌亦從此成為高級珠寶界的重要一員。將於8月中在中環遮打大廈旗艦店舉行的The Master of Colors珠寶展覽，首次展出包括荷李活傳奇女星「玉婆」Elizabeth Taylor與Richard Burton的祖母綠訂情頸鏈及胸針，品牌從拍賣會拍得1969年華麗長頸鏈，以及原屬巴西名媛Carmen Mayrink Veiga的珠寶等。現場設有專櫃展示歷史悠久的設計草圖、歷史圖片及相關資料，參觀者能近距離了解珠寶設計背後的理念及相關軼事，親身感受Dolce Vita年代的感覺。

玉婆婚禮上唯一佩戴珠寶

品牌的高級珠寶與電影界的關係源遠流長，其中又以原屬Elizabeth Taylor擁有的祖母綠頸鏈最為矚目，見證了她和Richard Burton的愛情。在介紹這顆耀眼的珠寶前，容記者先岔開一筆，告訴年輕一代讀者誰是玉婆？被本地媒體稱為玉婆的Elizabeth Taylor是上世紀傳奇女星，童星出身的她，年輕時美艷不可方物，是兩屆奧斯卡影后，經歷8次婚姻的她，戀愛史比事業還要精彩。今次在港展出的珠寶，就正是她和第5任丈夫Richard Burton在羅馬拍攝電影《埃及妖后》時的訂情禮物。據說他們在拍攝完第一個場景後便墮入愛河，他們相戀的消息有如野火般在新聞界傳開，品牌位於Via dei Condotti的專門店更成為二人在羅馬時最愛流連的地方之一。一枚既是吊墜又是胸針的珠寶，是Richard Burton最早送給Elizabeth Taylor的禮物之一，鑲嵌了一顆重23.44卡的階梯形切割祖母綠，亦是後來二人在蒙特利爾結婚時，Elizabeth唯一佩戴的珠寶；而可跟吊墜配成一套的頸鏈，則鑲有16顆共重60.5卡哥倫比亞八角形階梯式切割祖母綠，是Richard送給她的結婚禮物。2011年，佳士得拍賣的Elizabeth Taylor私人收藏品，創下拍賣史上最高價值的珠寶銷售紀錄，Bulgari便從這次拍賣及其他私人交易中回購了9件作品，分享這位傳奇女星獨到的收藏眼光，成為品牌古董典藏系列的重要部分。

華麗長頸鏈 可變換式設計

在2018年蘇富比拍賣行在日內瓦舉行的Magnificent Jewels and Noble Jewels拍賣會上，品牌歷史部亦成功拍得一條來自1969年的華麗長頸鏈。當時流行長袍式的上衣及睡褲造型，崇尚明亮圖案的maxi潮流，搭配吊墜的長頸鏈極為相襯。此頸鏈靈感來自印度莫臥兒（Mughal）帝國的珠寶，其珠寶通常飾有大型祖母綠及雕花，並且搭配紅寶石。品牌將紫羅蘭色、黃色、橙色及綠松石色等彩色寶石注入設計，製成鑲有1顆重達127.35卡的心形雕花祖母綠吊墜，和鏈節鑲有凸圓形紅寶石、紫水晶、黃水晶、托帕石、綠松石及祖母綠，並鑲有圓形明亮式切割鑽石的頸鏈。頸鏈採用可變換式設計，可重組成兩條手鏈及一款較短的頸鏈。作品原屬現居瑞士、今年93歲的Patricia Bemberg夫人，是她與丈夫在羅馬慶祝結婚23周年時，丈夫送給她的禮物，也是一段愛情的象徵。

同場亦展示多款首度在港亮相的古董典藏系列和逾百款高級珠寶，包括Serpenti、Monete系列腕表珠寶和Giardinetto胸針等。Serpenti第一款作品可追溯至1940年代後期，當時品牌首次在蜿蜒的手鐲腕表上詮釋靈蛇的形態，表鏈和表殼用上水滴形、圓形、長方形或八角形等多種形狀設計，甫推出便教人一見難忘，成為品牌的簽名設計。另外，品牌早在1930年代已採用古錢幣裝飾貴重物品如煙盒、粉盒，到1960年代中期開始以現代手法將古錢幣鑲嵌在珠寶上，創作Monete系列作品。系列中的錢幣按原本狀態保存，經過數百年的歲月洗禮呈現出古舊和不均色調，與閃亮的黃金形成鮮明對比。系列自推出以來，一直獲得名人追捧，包括Elizabeth Taylor、Andy Warhol、Grace Kelly、Jane Fonda、Barbara Sinatra和Jodie Foster等，在不同年代中發揮魅力。

除了現場展覽，品牌亦特別在官方網站上載珠寶草圖，讓大家可以下載，按自己喜愛的方式為圖畫上色，分享到社交網站，在疫情之下帶來另一種方法，讓大家投入品牌的繽紛珠寶世界之中。

文：張曉冬

模特兒：Bruna Marth（Model One）

化妝及髮型：Kyo Lee

編輯/陳淑安

美術/謝偉豪

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