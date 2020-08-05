療癒作品：疫下藝術展

【明報專訊】在城市另一端，亦有策展人以疫情作主題，邀請數十位藝術家用藝術品療癒市民心靈。新藝潮總監邢珠迪是資深策展人，曾在北京故宮博物院策劃「玉緣–德安堂藏玉展」，最近和一班藝術家在網上傾談時，「腦震盪」出是次展覽。她說疫情減少藏家逛展覽的機會，藝廊關門亦令老闆及藝術家收入大減。「最近多個網展反應不錯，顯然藝術好愛者『餓show』，期待看好作品。」她說世界各地博物館也把展品放上網，提升不少人對藝術的興趣。「在負面事情中亦有正面，這便是展覽名稱+ve/-ve的由來。」

作品中，除有向醫護人員致敬的鮮色構圖，亦有人用特別手法表達愁緒，例如畫一朵百合花放在杯中。「作者家人在疫情爆發前往台灣，用花寄託心中的鬱結。」邢珠迪說作品價格由數百元至數萬元不等，普羅市民也負擔得起。「在藝術史長廊中這批作品只是其中一個點子；相信疫情也是人類歷史中一個片段，很快會過去的，總有終結的一天。」

有份參展「+ve/-ve」的李欣儀於2019年獲第3屆新藝潮國際藝術家獎優秀獎。她喜愛繪畫建築物，但畫面中很少有人。「疫情長時間屈在家中、壓迫感很大，我開始構思在建築物中加入人物。」畫面上的水渠接通各家各戶，畫中人並沒特徵和明顯表情，建築物亦沒窗。畫作背景塗上水泥等物料，散發被困、坐監的感覺。「畫中人不知自己在做什麼，現實大家正是這樣。」她說疫情激法自己創新。「生活中少了和人接觸便對人像感興趣，日後會嘗試製作雕塑。」

■「+ve/-ve」展覽

日期：即日至8月31日

地點：香港觀塘海濱道165號SML大廈2樓

查詢：www.artnextexpo.com

安排：8月4日起於網上推出虛擬展覽，實體展覽消息稍後公布