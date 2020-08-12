親民價 清晰定位 薄荷綠熒光 黑暗中報時

向空軍致敬——BRV2-94 Aéronavale Bronze腕表向法國空軍致敬，41毫米的表殼以青銅合金製成，當中包含91%銅、7%鋁和2%矽，顏色傾向黃金色。$42,000（蘇智鑫攝）

薄荷綠夜光——BR03-92 Diver Full Lum腕表的表盤和時標分別用上Super-LumiNova C5和C3綠色夜光物料，在黑暗中帶來不同綠色夜光對比。$37,000（蘇智鑫攝）

【明報專訊】以往數年，香港的零售業一面倒被遊客主導；一場疫情令全球封關，不同行業也經歷洗牌變陣。當遊客退去，各品牌是否依然可以吸引本地客人，在風雨中站得住腳？像Bell & Ross，其定價一直在數萬元之間，而且方中有圓的外形非常易認，跟航空和海軍潛水活動上也有深厚聯繫，在逆市中仍吸引不少捧場客。

如有留意品牌官方IG，應該不會忘記Diver Full Lum那一抹薄荷綠。Bell & Ross將Lum夜光顯示概念延伸至潛水表系列，BR03-92 Diver Full Lum腕表用上42毫米深黑色啞面陶瓷表殼襯托薄荷綠色表盤，那薄荷綠其實是金屬表盤上的Super-LumiNova C5綠色夜光物料塗層，而鏤通金屬時標及表圈數字則填上Super-LumiNova C3綠色夜光物料。兩種不同綠色夜光對比清晰，符合潛水表在黑暗環境中距離表盤25厘米亦可閱讀時間的標準；而在日光環境下，簡單的表盤佈局和特大時標也令時間顯示更突出。

設計靈感源自飛機內Head Up Display

但當大家看着Diver Full Lum鋪天蓋地的宣傳照，以為它是年度主打時，品牌今年的精彩作品還有更多，當中必不能忘記的是3個英文字母：HUD。Bell & Ross在2005年開始，推出以1970年代飛機駕駛艙儀表板時鐘為靈感的BR 01表款，結合高科技物料和複雜功能，在腕表界打響名堂。其後品牌不斷研發革新，陣容亦愈來愈鼎盛，例如2010年起面世的BR 01 Radar、BR01 Turn Coordinator及BR 01 Heading Indicator等，均將飛機儀表板上的不同顯示化身成表盤設計，而今年的接力新作，便取材自抬頭顯示器（Head Up Display，HUD）技術。

HUD技術將飛行資料顯示於飛行員視野範圍內的透明擋風玻璃上，方便飛行員執行任務時聚焦於前方目標，視線毋須移離目標亦可讀取數據。HUD是尖端飛行技術及安全裝置，方便飛行員讀取地平儀、高度表、速度表、顯示航行方位等導航資料。此技術講求清晰顯示，在低能見度或受其他外在因素影響下，顯示幕會調節亮度及對比度以配合環境光照度。

在BR03-92 HUD腕表中，上層綠色藍寶石玻璃表鏡，配合轉碟表盤及表鏡表面的標記，營造出飛機內顯示器的感覺。表鏡四邊的直角標記，呼應HUD的觀測範圍。中層用上黑色及綠色指針，分別指示分鐘及秒鐘，而表盤中央的小時轉碟則以綠色三角標記指示小時。顯示時間的部分均經Super-LumiNova C3綠色夜光塗層處理，配合綠色表鏡散發搶眼熒光，無論日夜也清楚易讀。

海陸空為主題 Vintage系列腕表

以上兩枚大玩夜光物料顏色配搭的腕表分別屬於潛水和航空系列，品牌今年亦另外推出了以海陸空為主題的Vintage系列腕表。其中代表空中的BRV2-93 GMT Blue腕表，用上41毫米圓形精鋼表殼，電鍍藍色表後蓋飾以太陽紋圖案，秒針末端則巧妙地塑造成飛機造型。雙向旋轉表圈以雙色陽極氧化鋁製作，灰色指示日間時間，藍色則為夜間時間；GMT指針以突出紅色箭頭指示第二時區24小時刻度盤。

藍色呼應法國空軍軍官制服顏色

BRV2-94 Aéronavale Bronze則是海上的代表，其藍色色調跟GMT腕表並不一樣，用上呼應法國空軍軍官禮儀制服的顏色。同樣為41毫米的表殼，以青銅合金製成，當中包含91%銅、7%鋁和2%矽，顏色傾向黃金色。青銅雖然性質穩定，但會隨着時間而氧化，令每枚腕表變出獨一無二的色調。

品牌今年亦另外推出了一枚BR 03-92 Diver Blue Bronze腕表，同樣用上藍色跟青銅合金，但兩種顏色也有分別，此表用上的青銅合金比例為92%的銅和8%的錫，故顏色較偏向紅金，而氧化速度相對更快。腕表符合ISO6425國際認可標準，包括腕表防水性能至少達到100米深度，裝配有分鐘刻度的單向旋轉表圈，操作指示標記和夜光刻度，就算黑暗環境下仍能清晰讀時，具防撞和防磁保護等。兩枚青銅腕表同樣限量999枚，兩種色調正好讓大家各取所好。

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文：張曉冬

編輯：陳淑安

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