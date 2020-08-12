一隅空間一人主理 一杯咖啡一席安心地

「啡人前」店主Alex說，他透過咖啡和客人的意見，不斷探索自我，摸索冲調技巧，也陪伴客人找到自己喜歡的味道。疫情下，他更珍惜每一次的相遇與交流。（黃志東攝）

【明報專訊】位於銅鑼灣的「啡人前」開業於疫症蔓延時，更在本地疫情爆發的盛夏，毅然由期間限定店延續租約正式設店，店主說：「想在亂世提供一席安心之地。」另一邊廂，維多利亞港對岸位於太子的「飛龍咖啡」，除了精心選豆冲煮咖啡，店主勤力跑步、精選健康調味料自煮三餐，為亂世中值得參考的生活處世態度。兩間一人主理的咖啡店，店主別具個人風格、重視人情，藉咖啡探尋味覺、與人交流中了解自己，在風雨飄搖的日子，堅定穩住步伐，也為不少啡客提供療癒的出口。

疫市開業 以啡交朋友

在銅鑼灣利園一帶，一座商業大廈內，迷你小店林立砌成商店街，有美甲店、賣酒品的、賣絲巾的，走到小巷深處有一家店，門前掛着紺藍色布簾，豪邁的寫着「啡人前」幾個大字，透出店內昏黃的燈光。店舖格局是一張L形吧枱、6個座位，不足80平方呎的空間，小巧雅緻。別號「啡人」的Alex Lai是這家店舖的老闆，戴flat cap、圓眼鏡，穿背心開胸外套配上襯衫，一副不冷不熱的坦誠態度，予人一個隨和聆聽者的感覺。他由早到晚在吧枱內流轉，近距離與客交流 。

赴法工作假期四處學師

啡人以前任職攝影雜誌編緝時，已醉心鑽研手冲咖啡，後來前往法國工作假期，四處流動冲煮、與不認識的人交流意見，回港後任職咖啡師至今4年，疫症期間開設了這間一人主理的「啡人前」。甫坐下，啡人遞上一杯水、口罩袋，仔細了解客人喜歡、不喜歡的味道，挑選適合的咖啡豆及冲煮方式。 「店名『啡人前』有日式食店一人前的感覺，同時解作大家在啡人面前享受咖啡，或解作人於咖啡面前，藉咖啡連繫彼此。」

對咖啡「有陰影」客人一再到訪

採訪當日，一個架着眼鏡的靦覥書生坐下，跟啡人說不喜歡酸味，想喝有奶的凍咖啡，啡人用深烘焙的巴西咖啡豆為他調配了一杯dirty，甘香濃郁的咖啡撞上凍奶，男生呷了一口，帶着這冷熱交融的味蕾感覺，埋首英文筆記中。啡人問他感覺如何，他笑着說喜歡。又有一次，一個音樂人來點了一杯咖啡後，跟旁邊不認識的客人說：「其實這是我人生中第一次主動點一杯咖啡。」原來他曾在茶餐廳點奶茶，店員卻送來咖啡，飲後肚痛，成為難忘的陰影。但近日收聽電台節目，得知精品咖啡味道千變萬化，便想再嘗試。啡人為他冲調一杯果酸味較重的咖啡，他只喝了半杯。恰巧同場有客人在冲手冲咖啡，他亦有試味，卻談不上喜歡。啡人以為他不會再來了，豈料之後再來了兩次，第二次依舊喝不完一杯，第三次終於喝光了，是一杯巴西深烘焙咖啡。啡人說：「在這空間，客人可自行冲煮，亦可帶喜歡的咖啡豆來交流。許多本來不相識的客人，因喝咖啡而聊得投契，會分享資訊、守望相助，甚至一起再點不同手冲咖啡來享。」

不同器具冲出不同風味

店內有3個電動、4個手動磨豆機， 因應不同刀盤種類、材質等特性，即使研磨同一款咖啡豆，都可表現出不同的風味特點，有的突出香氣、酸度，有的突出酒香、花香等，啡人冲煮不同的咖啡會不斷轉換不同器具，濾杯、手冲壺也有多種，客人時常聚精會神欣賞他多變的冲煮方式。「有些客人會因喝不到咖啡包裝上tasting note上的味道而疑惑，那些味道名詞只供參考，某程度上代表咖啡酸度，或代表着香氣，不一定人人喝到一樣的味道，喝時最重要感受咖啡是否讓你感覺舒服、喜歡，再探索自己對哪些味道特別敏感。」

「啡人前」晚間的客人不少，在晚間禁堂食令實施前，不時有熟客靜靜喝至10時多。晚間特設的「夜啡遊」讓大家可三五知己分嘗不同產地、不同烘焙程度與烘焙特色的咖啡豆，亦可嘗試不同磨豆機及冲法帶出的各種風味。「做夜啡純粹是自己一個心願，我覺得香港很多人需要空間，想在這空間讓人靜靜休息，喝到一杯合心意的咖啡。」他誠懇地說。

■啡人前

地址：銅鑼灣新會道6-10號Solo Avenue 地下95號舖

營業時間：周二至五，早上10:00至晚上 6:00；周六至日，中午12:00至晚上6:00；（因應疫情影響，店舖開放時間或有變，營業資料可向店主查詢）

查詢：9377 9702

Ig：@coffeeralex

文：吳穎湘

編輯/王俊杰

美術/張欲琪

電郵/feature@mingpao.com