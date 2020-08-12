輟學水吧冲茶 成就隱世咖啡師

【明報專訊】大埔科學園之前有位名叫陳飛龍的隱世咖啡師，不少嗜喝手冲咖啡的啡友早有聽聞，甚至會不遠千里搭車去品嘗。兩年前，飛龍告別打工生涯，正式在太子界限街開設自己的咖啡店「飛龍咖啡」。

店內的格局主要是一個長形吧枱，牆上貼滿飛龍蒐集的各種咖啡豆包裝袋，他的味蕾似乎已品嘗過世間千萬種豆，店主收藏的古董杯、威士忌，亦放滿一櫃。飛龍身穿恤衫，下身配一條跑步壓力褲，腳踏一雙舒適的密頭涼鞋。衣服訴說着他的生活日常：朝早跑步晨操，中午冲咖啡、打點柴米油鹽，下午6時到街市買餸煮飯。

飛龍主力訂購外國淺至中烘焙的咖啡豆，認為多品嘗不同地方、烘焙風格的咖啡豆，擴闊味覺系譜，才會不斷進步。他任職咖啡師雖已10年之久，拿過不少獎項，但多年來堅持站在前線冲煮，「因為我喜歡冲啡、與人聊天交流，想咖啡可以帶給人快樂」。當年入行當咖啡師，皆因經過尖東Crema Coffee，目睹客人因咖啡師的拉花而歡樂。他開店後依然想保持初心，「開一間店自己一個主理，可以滿足心目中想做的事，不會掙好多錢，看你想要追求什麼 」。

科學園冲出名堂 兩年前開店

「而我花了好長時間的累積，才能走到今天。」 飛龍說。以前他念IVE時主修時裝設計，及後覺不適合而輟學。當年他才18、19歲，前路茫茫，去了快餐店從事水吧工作，冲檸茶、檸水及打雜，但因年輕、勤力，每天朝八晚十工作不抱怨，兩年間便由水吧組長、見習主任再升為分店主任。「當年家人看不起這種職業，但每個行業都有它的精髓，那兩年對我來說是很重要的訓練，磨練意志、學懂很多繁瑣事務，如收銀、編更、落貨及洗地等，這些細微工夫絕不能小覷，後來打理咖啡店都離不開這些事務。」中間他還試過在不同餐廳任水吧，冲過珍多冰、台式冰，做過酒吧後，才在迷惘中走上咖啡師的路，在天后一間咖啡店工作，當時老闆教他「得力在乎平靜安穩」，鼓勵他進修、考專業資格。及後他在灣仔、上環繁忙的咖啡店工作時，他的最高紀錄一天冲4至5kg咖啡豆，人也變得工多藝熟。再後來到了科學園一家日式快餐工作，老闆給予他自由度打理coffee bar，在那個陌生的地方冲出名堂，讓客人慕名而來 。

對柴米油鹽亦講究

飛龍喜歡品嘗不同味道，加上會在店裏下廚，對柴米油鹽逐漸講究，平日會在Instagram（Ig）分享自煮的日常餸菜與湯水，店內亦兼賣他挑選的健康調味料，「最近會用一支御用藏Yamaki日本醬油，成分只得海鹽、有機黃豆與水，用木桶熟成，打開聞到一陣酒香味，吃過才知道豉油的原味，覺得以前吃的都是化學劑。調味料每日都會用，對健康的影響尤其貼身」。他每日也認真煲湯、煮食，有時更會請有緣的熟客喝住家湯。「人生大概有3萬多天，我現已年過三十，即只剩下2萬多天，當中可能有1萬天是年邁不能隨心所欲的歲月，所以每一天都要好好生活、善待自己。」店內所有奶類意式咖啡均以有機大豆製的Bonsoy豆奶冲調，客人若自備杯，外賣有半價優惠。除講究味道，健康與環保亦是飛龍精神。

■飛龍咖啡

地址：太子界限街23號地下A1號舖

營業時間：中午12:00至晚上8:00（因應疫情影響，店舖開放時間或有變，營業資料可向店主查詢）

查詢：6410 5151

Ig：@christopher.workshop