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咖啡杯：精明揀杯 風味更佳
咖啡杯：精明揀杯 風味更佳
文章日期：2020年08月12日
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左面杯身窄，令酸感與口感集中；中間杯口內收，集中於舌頭前方的甜味區域；右邊杯口設計先向內收窄，有助將風味、香氣凝聚，而將咖啡倒進口時，隨杯口外擴而接觸到更廣闊的味蕾，將咖啡風味放大。（黃志東攝）
杯子的大小與顏色也會影響咖啡風味，左邊較適合品嘗濃郁如烈酒的咖啡，例如慢滴25至30克的深烘咖啡，小口品嘗，餘韻繚繞悠長；右邊顏色清新淡雅，適合配搭輕盈口感風味的淺、中、深烘焙咖啡。（黃志東攝）
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【明報專訊】很多咖啡師都是杯具收藏家，除了挑選材質、顏色，杯的形狀、大小、杯口設計更會影響入口時咖啡與味蕾的接觸點，因而影響咖啡的味道。單就杯口而論，啡人舉出下列杯具說明。
文：吳穎湘
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