疫市「平靚正抵」新作 39毫米潛水表青出於藍

新舊商標：圖左為Tudor在1960至1970年代推出的藍色表盤及外圈的Submariner潛水表，細心留意可看到Tudor logo跟現時稍有不同，表盤上亦印有「OYSTER PRINCE」和「SUBMARINER」的字樣。圖右為今年推出的Black Bay Fifty-Eight海軍藍織紋帶腕表。（品牌提供）

獲COSC認證：腕表搭載品牌原廠機芯MT5402，用上非磁性矽游絲，獲瑞士官方天文台COSC認證。腕表在完成組裝後，機芯每日誤差僅在-2至+4秒之間，比COSC要求更嚴謹，品牌更為腕表提供5年保用保證。（品牌提供）

【明報專訊】就算疫情及社會環境如何，日子還是得過下去。腕表行業在踏入下半年後，也開始重拾步伐，慢慢推出新品。此時此刻，大家即使願意消費，預算也未必如昔日般疏爽，「平靚正抵」必然是入貨考慮，像Tudor今年面世的Black Bay Fifty-Eight海軍藍腕表，定價3萬元以下兼性能可靠，在市場上自然受歡迎。

今時今日，Tudor已是獨當一面的腕表品牌，但如果要更了解其發展，總不能不提跟姊妹品牌Rolex的關係。Tudor的起源可追溯至1926年，當時Rolex的創辦人Hans Wilsdorf便註冊了The TUDOR商標。20年後，他創立了Montres TUDOR SA公司，開始生產Tudor腕表，沿襲Rolex推崇的堅固可靠品質理念，但在售價方面卻比Rolex更易為人接受。

凝聚品牌潛水表精髓

近年面世後即成為Tudor重點表款的Black Bay系列，其實亦跟品牌歷史息息相關。1954年，品牌推出首款潛水腕表Oyster Prince Submariner（型號7922），此腕表秉承品牌宗旨，不論在耐用、可靠、精準及防水功能方面均達到極高標準，而且價格適中，推出不久便廣受專業人士青睞。如果你對Rolex熟悉，可能會知道Rolex的首枚潛水表Submariner是在1953年面世，所以可以視Tudor在翌年推出的Submariner為Rolex Submariner腕表的變奏。

1954年首度面世的第一代Tudor潛水腕表曾推出多個版本，例如在1958年推出的型號7924，其下潛深度便由原本的100米增加至200米；因為其擴闊了的表冠設計，被暱稱為「大表冠」。後來的Submariner亦不斷進化，推出更多型號和款式，一直到1999年才退出市場。當時品牌想重整腕表陣營，於是潛水表系列在Tudor版圖中消失了一陣子。直至2012年，新的潛水表Black Bay系列終於登場。Black Bay既是品牌重新面世的潛水表系列，部分設計跟Submariner相關，卻又跟Submariner有明顯分別。整體來說，Black Bay系列雖然復古味濃，卻非復刻經典款式，而是凝聚品牌一直以來的潛水表製作精髓。

今年面世的Black Bay Fifty-Eight海軍藍腕表，其外形靈感來自1958年推出的型號7924腕表；配色方面則參考了1969年的設計，當時品牌曾推出一款配備藍色表盤及外圈的潛水表。在1970年代，隨着法國海軍採用品牌的潛水表款，品牌專用的藍色受到更多人青睞。新表設計亦延續了此藍色傳統，採用海軍藍表盤及外圈，搭配以類似法蘭絨合成材質製成的藍色輕柔觸感表帶。39毫米直徑的表殼，則是1950年代流行的尺寸，能貼合不同粗幼的手腕。除了鏈帶和合成材質表帶，腕表亦配備以海軍藍為主色調的織紋表帶。今年也是品牌推出織紋表帶的10周年，當時Tudor為Heritage Chrono復古腕表製作織紋表帶，找來位於法國St-Etienne地區、擁有150年歷史的家族企業Julien Faure合作，採用19世紀提花織機編織，製作出品質上乘的織紋表帶，Black Bay Fifty-Eight的織紋表帶便同樣出自其手筆。

原廠機芯超精準 動力儲備70小時

新表搭載品牌原廠機芯MT5402，具備時、分、秒顯示功能，機芯配備非磁性矽游絲，獲瑞士官方天文台COSC認證。根據瑞士官方天文台對機芯運作的認證規定，機芯運行時相對的每日平均誤差可為-4至+6秒之間，而品牌腕表在完成組裝後，機芯每日誤差僅在-2至+4秒之間，比COSC要求更為嚴謹。此機芯動力儲備長達70小時，方便用家在周末脫下腕表，到周一早上重新佩戴時，腕表仍能正常運作，毋須調校。品牌今年開始為所有出售的腕表提供5年保用保證，對比一般品牌提供的2年保養長，正正顯示品牌對自家腕表品質的信心。

■查詢：Tudor 2249 8833

文：張曉冬

編輯/ 梁小玲

美術/謝偉豪

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