長戴口罩懶剃鬚 小心一臉瘡

Editor's Picks：軟化滋潤——Crown Shaving Co. Supreme Glide Pre Shave Formula於剃鬚前使用，適合敏感肌膚。採用不油膩配方，蘊含橄欖油和維他命E，聲稱能軟化鬍鬚及滋潤皮膚，有助減少剃傷的風險。$260/225ml（from Handsome Factory Barbershop）（品牌提供）

Editor's Picks：保濕呵護——Aēsop摩洛哥橙花刮鬍二重奏，當中的刮鬍精華不含矽，產生的低泡沫質感，聲稱能減低刺痛及乾澀感；蘆薈成分則備有柔軟肌膚及保濕功效；檀香及橙花萃取物則為刮鬍後肌膚提供保濕及軟化效果。而鬚後護膚液為敏感、脆弱肌膚而設，蘊含薑根萃取物與沒藥醇，據稱能降低肌膚發炎刺激現象。$580/一套（品牌提供）

【明報專訊】個個男人都剃鬚，唔通個個都想（識）剃鬚咩？雖然剃鬚是男士的基本護理，不過並不是所有男人都懂得正確的剃鬚知識。馬馬虎虎，不但影響儀表，更可能刮損皮膚。以為佩戴口罩，便不需要剃鬚？卻大有可能引起毛囊炎等問題。面子攸關，大家應學識護理鬍子的正確方法。

剃鬚，是大部分男人每天起牀盥洗後的例行公事。有些人，會拿起電鬚刨草草了事；有些人，則會拿起剃刀小心翼翼地把鬍子刮掉，甚至定期到訪barbershop，讓專業理髮師修容保養。在這抗疫期間，不少人選擇在家中自行護理，但怎樣的刮鬍方式才是正確？就讓Handsome Factory Barbershop的頂級理髮師Afer Law逐一講解。

「逆刮」易致皮膚敏感

一般來說，男士要相隔多久才剃或修剪鬍子？Afer表示：「男士若把鬍子全面刮掉，通常3至5天便需要再次護理，當然這也視乎每個人的毛髮生長速度。」不少男士也弄不清刮鬍的正確方法，究竟要順刮還是逆刮？他指出，一般應為順刮，「由於鬍鬚有生長方向，若是逆刮，便會容易導致皮膚敏感，同時會令面部毛孔過度擴張」。他又指：「第一次刮鬍時，只能去除80%長度的鬍鬚，餘下20%仍留在皮膚底層，所以在第二次刮鬍子前，可用毛巾熱敷令鬍鬚突出，再用剃刀以25度角順刮掉。」

洗澡前剃鬚較佳

很多人也以為洗澡後是最適合剃鬚的時間，好趁熱水蒸氣把毛孔擴張時「下手」， 然而，Afer卻指這是不妥的做法。「室溫上升，會令毛孔擴張速度加快，若長期在這情况下剃鬚，或會導致皮膚泛紅及敏感，所以較佳剃鬚時間應為洗澡前。可以先將熱毛巾往面上敷約30秒，靜待約10秒稍為冷卻後將剃鬚膏打泡，才開始剃鬚。」另外，要注意剃鬚前保養（pre-shave）以軟化皮膚，減低割傷的風險。完成後，則需要使用鬚後水鎮靜受刺激的皮膚。如果閣下有蓄鬍的習慣，還要均勻塗上鬍子保養油，使鬍鬚保持柔順光亮，避免毛躁和斷裂。

鬚過長或招毛囊炎

而在抗疫期間，不少男士也因為口罩遮着面部而「懶得剃鬚」。皮膚科專科醫生陳厚毅就提醒大家，蓄過長鬍鬚，有可能引起毛囊炎。他指出：「當面部被鬍鬚遮蓋，加上本身油脂分泌旺盛的話，會因為皮膚侷促而導致毛囊阻塞，很容易長暗瘡；再加上長期佩戴口罩，更會令問題加劇。」若堅持蓄鬍子的話，他建議認真洗面，注意面部衛生。

那麼被口罩壓着的鬍鬚，會否導致毛髮倒生？陳厚毅解釋：「一般來說，部分人因家族遺傳而毛髮倒生，而外國人毛髮比較濃密，較常出現倒生情况。另一原因是毛髮本身天生鬈曲，亦可能導致毛髮倒生。」如想改善的話 ，採用拔鬍子的方式又是否安全？「一般來說，拔鬍子除了帶來輕微痛楚，並不會為皮膚帶來不良影響。」但陳厚毅強調，必須注意拔鬍工具是否清潔，「若拔鬍鉗子不潔的話，有可能因為細菌而引起毛囊炎」。其次，拔鬍時，若未能「拔中」，則有可能夾傷皮膚。

■Profile

Afer Law（Handsome Factory Barbershop頂級理髮師，擁有19年經驗，曾於2018及2019年獲Barber of the Year Award，以及於2017及2018年獲Best Service Award）

陳厚毅（皮膚及性病科專科醫生、香港醫學會會董）

查詢：Aēsop 2964 0799 / Clarins 2994 6238 / Dior Beauty 2156 9810 / Handsome Factory Barbershop www.handsomefactory.com / Kiehl's 2376 2921

文：劉詩言

編輯：梁小玲

電郵：lifestyle@mingpao.com