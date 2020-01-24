創新糅合245年傳統 見證時代轉變

麥穗花紋：Classique 7337腕表的外表盤綴以圓形麥穗紋，小秒盤採用棋盤格紋，中央飾有巴黎釘紋，月相盈虧顯示的天空位置飾以雕刻雲朵。$332,800（黃志東攝）

棋盤格紋：Classique 7137腕表的（左上）動力儲存顯示綴以籃紋，（下）日期顯示飾有棋盤格紋，（中）主表盤則用上巴黎釘紋。$309,000（黃志東攝）

【明報專訊】世界看似經歷巨變，不少人對生活前景焦慮。不過如果宏觀一點看，人類歷史就是從高低起跌中走過來，每個人也是時代轉變的見證者，生活還是一樣要過。對鐘表品牌來說，在時代轉變的時刻，除了記錄時間也記錄歷史，像擁有245年歷史的Breguet，便一直見證世界和表壇的幾許風雨。

Breguet的名字誕生自18世紀的製表師Abraham-Louis Breguet，他出生於瑞士的Neuchâtel，為著名法籍瑞士製表師。與其說他見證了製表界的改變，更貼切的形容是，他是推動製表界改變的旗手。他當時為業界帶來許多創新發明，包括陀飛輪、雙層游絲等擒縱系統設計等，被譽為「現代製表之父」。今時今日陀飛輪、雙層游絲結構等已成經典，品牌今年發表的四大系列新表，亦繼續沿用當年製表師定下的設計風格。

致敬陀飛輪之父 沿用經典設計

取材自Breguet 18世紀末創作的Subscription懷表機芯的Tradition系列，特點是採用開放式表盤設計，將機芯結構放在表盤上呈現，而機芯的設計和打磨風格，亦令人聯想到當時的懷表機芯。今年的新作包括重新設計的Tradition Automatique Seconde Rétrograde 7097腕表和Tradition 7038女士腕表。其中Automatique Seconde Rétrograde腕表配備藍色機刻雕花表盤，10時位的逆行秒針配合寶璣鏤空鍍銠精鋼指針指示時分。製表師以飾有環形磨砂紋理的半圓形顯示秒鐘，跟不同顯示功能清晰分開。

女士腕表款的設計用上大溪地珍珠貝母偏心表盤，飾有巴黎釘紋（clous de Paris）機刻雕花圖案，表圈上鑲上68顆鑽石，與橙色小牛皮表帶互相配合。腕表經過仔細修飾，精細的錢幣紋玫瑰金表殼內，搭載設有矽質擺輪游絲的自動上鏈機芯。品牌近年開始在腕表上加入不同顏色配搭，這次亦為此表推出獨有的橙色粒面小牛皮手袋，可手提、肩揹或斜揹使用。手袋在意大利製作，體現當地以人手製作馬鞍的精湛傳統工藝。袋身搶眼的橙色與腕表帶相襯，袋扣亦與腕表發條鼓上花紋圖案呼應。

至於Classique系列方面，品牌選擇Classique 7137和7337腕表，以傳統機刻雕花工藝，重新演繹兩款靈感源自歷史表款的作品。兩枚腕表分別採用鍍銀金質和「Breguet藍」金質表盤，透過不同圖案顯示各個讀時區域，簡約精緻。直徑39毫米的腕表搭載502.3超薄機芯，設機刻雕花金質自動盤。Classique 7137腕表的動力儲存顯示綴以籃紋（panier maillé），日期顯示飾有棋盤格紋（damier），主表盤則用上巴黎釘紋（clous de Paris）；Classique 7337腕表的外表盤綴以圓形麥穗紋（grain d'orge），小秒盤採用棋盤格紋，中央飾有巴黎釘紋，月相盈虧顯示的天空位置飾以雕刻雲朵。

大明火琺瑯技藝顯功力

大明火琺瑯工藝亦是品牌的經典元素，今年的新版Classique Tourbillon Extra-Plat Automatique 5367腕表便顯示出品牌的功力。工匠先為金質表盤多次打磨和清潔，塗上琺瑯後經過反覆燒製、拋光，才製成完美的藍色。腕表搭載品牌最纖薄的陀飛輪機芯581型，陀飛輪框架上方印有品牌的隱蔽簽名。

很多人以為Breguet的設計都是傾向傳統優雅的感覺，其實品牌亦有陽剛運動氣息的一面。Marine系列以海洋為靈感，表盤上的機刻雕花波浪圖案，象徵與海洋的聯繫，年度重點新作是搭配岩灰色金質表盤的玫瑰金款式Marine Tourbillon Équation Marchante 5887腕表。它配備最新一代陀飛輪、萬年曆和時間等式功能，同時搭配少見的岩灰色金質表盤及玫瑰金表殼。腕表背面的機芯橋板上，由人手刻上古老的法國海軍旗艦路易士皇家號（Royal Louis）圖案，發條鼓上飾有手工鐫刻羅盤玫瑰。

打破優雅定型 展現陽剛運動氣息

因為地球圍繞太陽轉動的速度變化，每日的時間長短其實不盡相同，時差從慢16分鐘到快14分鐘不等。Tourbillon Équation Marchante腕表設有兩支分針，除了顯示日常時間的分針，亦有顯示「真太陽時」的第二分針，由581DPE型自動上鏈陀飛輪機芯顯示時間和萬年曆等功能。品牌亦為Marine系列的5517腕表、Chronographe 5527腕表、Alarme Musicale 5547腕表推出多種金質表鏈款式，玫瑰金表鏈搭配銀色表盤而白金表鏈則搭配藍色表盤，令系列更具運動氣息。

對女表迷來說，最感興趣的可能是鵝蛋形表殼的Reine de Naples腕表。今年系列首次採用純淨明亮白色大明火琺瑯表盤，展現年輕活力。表盤上的阿拉伯數字、品牌簽名均以粉藍色琺瑯製成。粉藍色鱷魚皮革表帶配備鑽石摺疊扣，白金表圈和表盤外緣鑲嵌117顆鑽石，跟鮮橙色的Tradition 7038女士腕表異曲同工，為經典設計加添點點清新少女味。Breguet這些腕表，都是經歷多年演化而來的作品，在這風風雨雨的時代自然更站得住腳。

文：張曉冬

編輯/ 王俊杰

美術/謝偉豪

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