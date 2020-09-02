寵物標本製作：無師自通 留住寵物最靚姿態

【明報專訊】「我本身養開寵物，當牠離世了，好想留住牠最靚的姿態。」在facebook經營「肥文標本館」專頁的李健文，做了標本16年，從自家離世的寵物做起，及至貓狗、爬蟲類，基本上大部分常見的動物，他也懂得製作剝製或骨骼標本。無論是教學的意義、情感的付託、事業的發展，標本製作的各方面也叫他着迷。

中一那年，李健文的一隻寵物離世，促使本來就對爬蟲類動物有濃烈興趣的他，踏上自學標本的遙遙長路。在那玩ICQ的年代，「網上乜資料都無，中央圖書館只有兩三本參考書，要等兩星期由書庫運來中央圖書館頂層的那種」。起初他用死去蟑螂或老鼠試驗，也會到街市買來羊頭、豬頭、瀨尿蝦等嘗試。試過因藥水酸性太強而灼傷手，也試過誤算藥水濃度而溶掉標本骨頭，無數次失敗後，漸漸無師自通。「將成功作品貼上論壇，有人留言叫我幫他整龜，我不夠膽接人家離世的寵物，責任好大，但那大叔說沒問題，畀個膽我，就膽粗粗試。」成功製作第一隻標本時，李健文不過15歲。

他不諱言，雕琢寵物標本的神情很費神，「小鳥收了翼，就沒神氣。烏龜合上嘴巴，沒打開嘴那麼好看。甚至是這瀨尿蝦，不伸出前腳就會好『薯』」。

談到最讓他頭痛的一次，他說是濕地公園的委託，「2.8米長的一條蛇，逾千條骨，反覆風乾又浸藥水，做了兩個月才完成」。他掏出手機，展示與標本的合照，屈曲蜿蜒的蛇骨旁，正是穿著汗濕T恤、卻掛着燦爛笑容的他。

私人理由「封刀」 仍做維修標本

少年得志，退下也快。李健文今年6月宣布「封刀」，基於私人理由，從此不再為動物開刀。問到原因，他有口難言，只說製標本作為他的志趣兼事業，是他一生最愛，「就算有波多野結衣來換我也絕對不要」。無奈放下解剖刀，他轉行開街坊剪髮店，與標本的連結，剩下維修標本一環，應對碎裂或蟲害等小問題。沒冷氣的街坊商場裏，他喝口啤酒，平靜訴說起封刀的事，心中的難過像已超渡不少，也許正如他從標本學到的道理，「（寵物）死了，現在也不會怎傷心，都是生命的過程而已」。

文：宋霖鈴