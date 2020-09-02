Double F：中國科幻：疫情世紀，娛樂至死

【明報專訊】我盡量避免看中國的電視節目，尤其選秀或出道節目，當中「賣」的情懷，伴隨那些努力質樸的舞台素人，總容易令你在明知虛假的情况下「不小心」被感動了。

劫後餘生的街舞影像

但YouTube近期推介我看《這！就是街舞》第3季。我被一開始那4個導師的比併吸引了：男子在荒蕪的街道中飛奔逃跑，在潮濕暗巷滑倒，畫外聲起：「今天是黑暗籠罩城市的第28天，城市的主道路還處在未開放的狀態。」

一番劫後餘生景象。

跑步滑倒的人開始敘述：城市還在沉睡，黑暗也看不見盡頭，只剩下口罩下沉重的呼吸，我忘記了有多久沒有跳舞，麻木在漸漸覆蓋肌肉記憶，冷清、沉靜，所有人在等待中彼此遠離。

遠方救護車鳴響，敘述者絕望脫下口罩，一回頭，卻看見遠方天台有白衣孤獨男子在跳舞，遙向這邊揮手，再指指對方，示意battle。鏡頭拉遠，城市廢墟中兩個舞者在各自的天台起舞，遙雙致意。

說真的這有點讓我刮目相看，陸綜竟會呈現劫後餘生的街道場面，伴着cyberpunk的畫面美學，如果這由街舞帶動的劫後餘生災難片拍出來，我應會有所期待，可能比那過於煽情無物的《流浪地球》還吸引。

還想着怎麼節目組願意呈現當下的絕望（當然煽情中融入街舞作為救贖的故事線），有點難得，畢竟官方一向以粉飾太平為主；但節目一正式開始，就覺得我還是想多了。

不同於天台獨舞的兩個男子身上都有口罩或防毒面罩，近400名選手在跳舞街進行海選，卻只有零星不到0.5%的人戴上口罩，而看同時期其他陸綜，不要說表演者，連觀眾也沒戴口罩。劫前與之後的世界皆沒分別，原來仍然是娛樂至死。

街舞源自反抗與追求自由

那些來自東南西北的街舞選手各有理想與堅持，也一直努力奮鬥，但街舞原本的精神是什麼？街舞的誕生，是黑人對世界不同的反抗與對自由的追求與詰問，舞者有其對世界的理想或以舞蹈回應墮落之世。

我不知道他們在密集人群中不戴口罩是否節目組的要求，但當看到他們在太平無事的虛假跳舞街中間battle，絲毫不覺世事變化，或者只能說句娛樂真能救世……

文：方太初