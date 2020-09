甘迺迪夫人潮流印記 經典袋復刻 打破性別界限

2009 & 2014——Frida Giannini在任期間先後推出The New Jackie及The Jackie Soft皮革手袋系列,溫婉清新、簡約優雅的設計討得一眾都市女性歡心,就連超模Kate Moss也在Frida年代為Jackie Bag拍下宣傳片。(影片截圖)

【明報專訊】很多時尚品牌的手袋家族中,都不乏一個以女星名媛命名的款式。它們印記了一個時代的潮流精髓,也同時象徵女性fashion icon的獨特魅力。早於上世紀由Gucci推出的Jackie Bag,正是以美國前第一夫人積琪蓮甘迺迪(Jacqueline Kennedy)為名,這個簡約典雅,曾經風靡一時的設計款式,今年在Alessandro Michele的重新演繹下,以男女合用的復刻版強勢回歸,讓Jackie Bag不再局限於甘迺迪夫人的時髦風采。

半月形的袋身設計,流暢順滑的皮革材質,配上精緻的金屬鎖扣和短身單肩帶,是Jackie Bag的標誌特色。這款手袋的原身,是Gucci於1958年推出的編號G1097,名為「The Constance」的單肩手袋,靈感取自傳統馬術運動中的馬鼻罩。後來品牌於1961年加寬其底部令容量變大,並改良鎖扣位置,重新設計成G1244的手袋型號,簡約典雅,適合上膊使用的版型美觀又百搭,深得當時被視為fashion icon的甘迺迪夫人喜愛。她最常揹的款式有經典的全啡色皮革設計和另一款米色帆布款,後者袋身中間飾有Gucci經典的紅綠織帶,搭配深棕色的皮革飾邊,清新休閒且質感十足,時常在不同場合活動中被攝影鏡頭捕捉,令這手袋一炮而紅。

夫人名字命名 歷經多重變奏

1994年,甘迺迪夫人辭世,為紀念這位優雅高貴的傳奇女性,當時擔任Gucci創意總監的Tom Ford,於1996年將G1244命名為「Jackie Bag」(又名The Jackie或Jackie O' Bag),同時取甘迺迪夫人的娘家姓氏Bouvier,將原有的G1097袋款改名為「Bouvier Bag」。1999年,他更把Jackie Bag的袋身換上鮮艷搶眼的色系、絲絨及尼龍材質,原本的金屬管狀鎖扣換成方形鎖頭,相較本來低調內斂的設計,狂野跳脫的配色更顯率性摩登,再次掀起一時佳話。

後來隨着Tom Ford離任,品牌以往性感大膽的風格色彩逐漸退去,Jackie Bag落到接班人Frida Giannini手上,漸漸演化成柔媚高貴的代表。如2009年春夏季時裝展上,她把Jackie Bag的比例延長拉闊,換成光滑軟皮、鱷魚皮紋及Gucci Monogram印花三款面料設計,並綴以長流蘇和金色的竹節扣作裝飾,造就了The New Jackie的誕生。

Frida又將手袋改回本來洗煉利落的Hobo形狀,推出過霧面麂皮的款式,2014年更利用甜美柔和的粉嫩色調,設計出溫婉清新、知性優雅的The Jackie Soft皮革手袋系列。品牌亦於同年找來超模Kate Moss拍攝微電影,飾演一名揹着各款The Jackie Soft被狗仔隊追蹤偷拍的巨星,猶如美劇《慾望都市》般時髦摩登的影像畫面深入民心,令其成為當下最討都市女性歡心的手袋款式。

百搭中性設計 呼應性別議題

然而,潮流終究是一門轉瞬即逝的玩意,款式再出眾也有過時的一天,品牌現任創意總監Alessandro Michele十分明白這道理,因此喜歡在創作上滲入社會議題,藉此紀念某時代下的大小事,引起大眾共鳴和反思,令設計擁有多一番深層意義。他自上位以來一直致力探索多元文化和平等包容等議題,「雌雄同體」也是他在設計上的重要靈感。他從男裝成衣上大玩蕾絲、蝴蝶結、透視裝等元素,繼而推出中性香水和腕表,以至今年設立首個「Non-Binary」非二元性別部門Gucci Mx,專門為一眾性別流動人士推出跨性別的服飾單品,提供更多時尚靈感。今次Gucci Mx利用復刻版的中性Jackie Bag為此計劃打響頭炮,將這場不分男女的時裝革命推向高峰。

正所謂Vintage is the new black,Alessandro Michele掌握復古潮流,將舊版Jackie分拆成中型、小型及迷你3種尺寸,保留原身圓弧纖薄的利落版型和金屬管狀推嵌式鎖扣,材質上改良成紅、黑、白及多種糖果粉色的亮面皮革,還有蟒蛇紋,及經典雙GG印花帆布搭配品牌條紋織帶的復古款式,每款手袋均設有一條可拆式的長肩帶,可自行調校成手挽、側孭或斜孭用途,設計知性精緻,百搭實用又不乏現代美感,不論拼湊在任何人或風格的服飾上,都可從容游刃地成為造型亮點。

在設計師手中,Jackie Bag由昔日象徵甘迺迪夫人優雅氣質的時代印記,轉化成性別自由的身分標誌。尤其現時性別議題受到全球關注,人人渴望追尋表達自我的方式。這種與社會時事種下連結和互相呼應的設計,比起許多只講求夠chic夠潮的手袋款式更顯可貴。

