圓中帶方美學升級再現

【明報專訊】時代不斷向前，潮流幻變不定。能夠在時間洪流中成為經典產品，自不能缺少獨特的美學設計。Pasha de Cartier自1985年誕生以來，系列腕表圓中帶方的外形，加上「巴黎飾釘」表帶裝飾、鏈式表冠等設計細節，讓人一見難忘。今年Cartier為系列推出升級改良版，加入更多實用細節，但不變的是其獨特的美學特質。

圓形腕表幾乎是所有鐘表品牌的基本設計產品，但落在Cartier手上，就變得更引人入勝。圓中帶方的線條向來是Pasha de Cartier（下稱Pasha）最重要的特徵之一，表盤中若隱若現的方形分鐘軌道，加上圓渾表盤，兩種線條突顯品牌創新破格的設計風格，看似對立卻和諧又協調。而表盤上引人注目的4個超大尺寸阿拉伯數字，亦成為Pasha腕表美學的一部分。

「巴黎飾釘」點綴表帶兩側

品牌同樣重視表盤以外的細節，例如在表殼和表耳連接的部分，特別在表帶兩側加入「巴黎飾釘」（Clous de Paris）的裝飾，賦予與別不同的面貌。

巴黎飾釘其實並非巴黎獨有，亦不是為腕表裝飾而出現。它是由中世紀歐洲一種將尖端以矩陣方式排列的建築裝飾藝術，常見於巴黎古建築上，散發古典、硬朗和精緻的優雅氣息，後來因為被法國珠寶商引入到珠寶設計中，而命名為巴黎飾釘。不少腕表品牌亦常以密密麻麻的巴黎飾釘作為表盤上的打磨圖案，為腕表增添古典感覺，Cartier卻別具創意地將4個巴黎飾釘分別裝飾在表帶兩側，塑造出與別不同的風格，亦突顯品牌成立自巴黎的淵源。

玩味鏈式表冠暗藏刻字

Pasha另一亮點是表冠。Cartier腕表的表冠總是鑲上尖晶石或藍寶石，通常為藍色，Pasha也不例外，但特別的是其表冠附設的鏈式設計，與鏈條連結的表冠其實只是保護蓋，真正的表冠藏於底下，為腕表增加玩味和趣味。別致造型比一般表冠製作更複雜，同時也展現品牌的設計品味。

這些獨特細節，令腕表自1985年誕生以來大受歡迎，不分男女同樣鍾情，2020年推出的新版Pasha也依循這些經典細節，並將美學元素進一步提升。

以鏈式表冠為例，品牌精進了原本的設計，除外層表冠，凹槽式表冠下的上鏈器亦同樣鑲嵌藍色尖晶石或藍寶石（視乎款式而定）。雙重的藍色寶石令上鏈結構更完美，互相呼應。另外，品牌亦為Pasha腕表推出全新個人化鐫刻服務，客人可以選擇在鏈式表冠下的表殼位置刻上名字縮寫。字母平時隱藏在表冠下，只有在打開鏈式表冠時，才會顯現鐫刻文字，低調而含蓄。

藍寶石水晶鏡面透視機芯

今年推出的Pasha腕表均配上藍寶石水晶鏡面表背，透視內部機芯，其中搭載1847 MC型自動上鏈機芯的表款，可達100米防水。機芯內部的擒縱裝置使用防磁的鎳磷零件，表殼亦搭載以順磁性合金製作的抗磁蓋，避免機芯因日常生活中的強力磁場影響而造成損壞。

一按換表帶、增減鏈節

近年各大腕表品牌也研發可快拆表帶設計，新款Pasha亦加入了之前在另一系列Santos中率先登場的QuickSwitch系統，無論是精鋼、貴金屬鏈帶，或是皮革材質表帶皆可輕易替換；其隱蔽裝置融入表殼結構中，位於表殼下方，輕按一下即可解開。品牌的金屬表鏈另搭載可逐格鏈節調校的SmartLink系統，每個SmartLink鏈節皆配備按鈕，按動一下即可鬆開固定夾，以增加或減少金屬鏈節，毋須工具輔助即可自行調校表帶長度。

新表分別有黃金、玫瑰金、精鋼材質等表殼物料，再加上鑲嵌珠寶的設計和簡易換表帶系統，可在不同場合輕鬆配搭，非常實用。

文：張曉冬

編輯：梁小玲

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