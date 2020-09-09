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文章日期：2020年09月09日
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1943年——這枚Pasha系列的前身腕表，當時是特別訂製款，表盤上方有井形格紋，設計新穎大膽。表盤上4個阿拉伯數字時標、方形軌道分鐘圈、表帶和表耳連接位置的巴黎飾釘、鏈式表冠設計，成為日後系列標誌特色。（品牌提供）
1985年——經過40多年時間，品牌將1940年代的設計變成量產系列，命名為Pasha。腕表直徑38毫米，表圈加上了分鐘刻度，感覺變得硬朗。（品牌提供）
1995年——系列面世10周年之際，品牌推出了較具運動感的Pasha C，35毫米直徑表殼換上精鋼物料，配搭鋼帶，迎合當時潮流趨勢。（品牌提供）
1998年——隨着女裝腕表市場發展，尺寸更細的Pasha 32毫米腕表上場，以黃金配襯鑲鑽表圈。（品牌提供）
2005年——品牌在2000年後積極發展機芯，在新尺寸的Pasha 42毫米腕表中配搭了廠房製作的機械機芯。（品牌提供）
2006年——Pasha Seatimer是系列歷史中最具運動氣息的設計，精鋼表殼配搭可旋轉表圈，黑色橡膠表帶對應同色表盤，陽剛味十足。（品牌提供）
2009年——系列在2009年推出尺寸更為小巧，只有27毫米的Miss Pasha腕表，配搭粉橙色表盤和表冠寶石，一如其名字一樣，為女士而設。其表鏈扣亦少見地由原本表冠下方移到上方，設計頗特別。（品牌提供）
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【明報專訊】（請看附圖）
查詢：8105 5008
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