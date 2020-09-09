2009年——系列在2009年推出尺寸更為小巧，只有27毫米的Miss Pasha腕表，配搭粉橙色表盤和表冠寶石，一如其名字一樣，為女士而設。其表鏈扣亦少見地由原本表冠下方移到上方，設計頗特別。（品牌提供）